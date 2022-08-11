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【2022焦點新盤】新地「持續輕鬆價」推盤　屯門NOVO LAND第1B期入場價低見「3字頭」

股樓投資 15:34 2022/08/11

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由新鴻基地產（00016）發展、位於屯門兆康的NOVO LAND第1B期，公布首張價單，涉及160伙，折實價由341.27萬元起，折實平均實用呎價約13,998元，較第1A期首張價單的13,188元，高約6%。發展商指，項目最快下周開售。

據首張價單資料顯示，實用面積253至694平方呎，定價401.5萬元至1,129.2萬元，實用呎價約15,219至18,282元，發展商提供折扣優惠，最高為樓價15%，折實價由341.27萬元起，至最貴959.82萬元，折實呎價約12,936至15,539元。

示範單位（第1座26樓A1室，屬連裝修示範單位，實用面積684平方呎）

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新地副董事總經理雷霆形容今批單位以「持續輕鬆價」推出，指集團一直以市價推盤，相信市場接受這口價。新地代理總經理陳漢麟指，撇除座向、景觀及樓層等因素，今批單位沒有加價。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

NOVO LAND第1B期公布首張價單後，兩大代理行齊唱好，兼預告銷情理想。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新地開價保持克制，與1A期比較，屬於原價推售，極具吸引力，相信今期銷情一定有保證。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，NOVO LAND第1B期首批開價極具吸引力，開價貼近第1A期，亦較區內二手成交呎價低近兩成，料銷情續理想，勢再破紀錄成新票王。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 黃卓賢

NOVO LAND 一手市場 美聯物業 新鴻基地產（00016） 中原地產

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