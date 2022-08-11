【車費優惠】機場快綫期間限定優惠方便睇Show 本周五起至9月底 即日來回博覽館站只需47元

聯乘港鐵推出「機場快綫47元期間限定優惠」，讓參加者能以超抵優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館；現時機場快綫只需28分鐘便能從機場快綫香港站直達亞博館。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

亞博館即將舉辦一連串娛樂活動，包括《852FES Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪》（8月13至14日）、《852FES Awaken Festival覺醒文化》（8月12至14日）、《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》（9月9日）及《第四屆KKBOX香港風雲榜 - TUNE IN HERE》（9月17日）。

原定於9月3日及9月6日舉行的《903 AllStar籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，則因MIRROR演唱會意外事件宣告取消。

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機場快綫47元期間限定優惠

即日來回博覽館站車費 機場快綫站 車程 免費港鐵接駁 47元 香港站 28分鐘 不適用 九龍站 25分鐘 不適用 青衣站 18分鐘 從任何港鐵站出發，來回機場快綫青衣站之港鐵接駁車程免費

除此之外，將於9月9至12日舉行的「2022工展會購物節」，將呈獻4大展區約350個攤位；喜歡科技或藝術的朋友，則可留意大型會議展覽「亞洲商業科技展Revive Tech Asia」（8月24至 25日）及文化盛會「一帶一路國家文化藝術交流博覽會暨第四屆香港國際藝術及收藏品博覽會」（9月23至25日）等，藉此難得機會了解最新的行業生態以及各國文化的魅力。

亞博館亦設有一站式平台手機應用程式，匯聚了最新活動消息及優惠資訊，免費登記成為AsiaWorld-Club會員，可尊享一系列亞博館AWEsome獨家禮遇，當中包括：全日無限時享用場館公共空間免費 Wi-Fi、星級中式精緻餐飲澐．NUVA及匯聚國際美食的Arena Kitchen全年8折優惠，更可在不同活動及展覽期間尊享會員獨家活動或紀念品等。

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責任編輯：嚴浩文