【職場熱話】29歲港男大學畢業收入17K 自責收入低供養不起父母 曾胸懷大志如今自覺廢物

本地大學畢業生，一旦逼近三十而立之年紀，收入應該要達到什麼水平才叫合理？有一位自稱29歲的打工仔，近日於連登討論區發文，感歎自己「做邊行衰邊行」，自稱廢物「唔死都無用」，原來是埋怨自己月入僅得1.7萬元，深感學歷及收入不相稱，「讀咁多書，搵得咁少錢，養唔起父母，死咗都對唔住祖宗」，言談之間更感懷身世，直言「曾經好有大志，依家只係一個廢物。」

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樓主的分享引起不少迴響。不少網友都認為，1.7萬元月薪並不算小數目，一些人也可能未有此數，加上近年經濟衰退，甚至連就業可能都成問題。「17K好夠啦，大把人搵13K咋」、「好多Degree都冇17K」、「大把人失業」。一些網友更嘗試運用人生哲理開解樓主，「做人唔好咁貪心」、「知足常樂」。

香港作為一個競爭激烈的商業社會，樓主的煩惱也許是出於與他人過度比較，從而令自己產生無謂的心理壓力，有網友就據此分析：「自己都當自己廢物就幫你唔到，點解要用搵幾錢去界定一個人成功與否？搵到樣自己做得開心嘅野已經好夠。成日拎自己同身邊嘅人去比，當你成為到圈子入面最成功果個又點？、出面有大把更大嘅圈，唔通個個有錢人都要同首富鬥搵得多錢先算成功咩？」

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儘管網友嘗試以「人比人比死人」的硬道理安慰樓主，然而樓主仍受制於「入息中位數」的想法，認為自己「起碼都要有入息中位數」，而現時本地男性月收入的入息中位數約為2.1萬元，較樓主的1.7萬元高出約4,000元。

另一位網友就認定樓主好高騖遠，於是以自身經歷啟發樓主，希望對方能夠調整錯誤心態。「我去到30歲先開始改變自己，唔再幻想自己發達，只係做好每一日嘅自己，做好眼前嘅事，努力啲打份牛工。我可能比較好彩，打牛工竟然打得唔錯，原來腳踏實地既生活都唔差，細個果陣以為傻仔先會腳踏實地，但原來好高騖遠搵捷徑先係浪費青春。腳踏實地幾年之後，我而家都叫有個美好家庭生活無憂，你而家先29，其實仲改變得到。」

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責任編輯：嚴浩文