【WhatsApp更新】WhatsApp再添新功能　可低調離開群組+防截圖

▲ WhatsApp將新增3大功能。

通訊軟件競爭相當激烈，WhatsApp近年為留住用戶，積極推出新功能來吸引大眾使用。近日Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）再於其官方Facebook宣布，將提升WhatsApp用戶私隱，免取用家的尷尬及不安，為此新增3大功能。

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3大新功能分別為：靜靜離開群組（Leave Groups Silently）、選擇誰可看到你「在線」（Choose Who Can See When You're Online）以及一次性訊息防止截圖 （Screenshot Blocking For View Once Messages）。

「靜靜離開群組」主要是讓用戶在離開群組時選擇，是否對外宣布。若選擇靜靜離開群組，就只有群組管理員知道；「選擇誰可看到你在線」的功能，則是容許用家自行決定誰才可看到自己的「在線」狀態；而「一次性訊息防止截圖 」就是在「顯示一次（View Once)）」的訊息、圖片中，加入防止截圖的功能。

據悉，上述新功能預計會在本月稍後時間陸續推出，但朱克伯格就未有透露實際時間表。

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責任編輯：曾曉汶

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