【WhatsApp更新】WhatsApp再添新功能　可低調離開群組+防截圖

通訊軟件競爭相當激烈,WhatsApp近年為留住用戶,積極推出新功能來吸引大眾使用。近日Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)再於其官方Facebook宣布,將提升WhatsApp用戶私隱,免取用家的尷尬及不安,為此新增3大功能。

3大新功能分別為:靜靜離開群組(Leave Groups Silently)、選擇誰可看到你「在線」(Choose Who Can See When You're Online)以及一次性訊息防止截圖 (Screenshot Blocking For View Once Messages)。

「靜靜離開群組」主要是讓用戶在離開群組時選擇,是否對外宣布。若選擇靜靜離開群組,就只有群組管理員知道;「選擇誰可看到你在線」的功能,則是容許用家自行決定誰才可看到自己的「在線」狀態;而「一次性訊息防止截圖 」就是在「顯示一次(View Once))」的訊息、圖片中,加入防止截圖的功能。

據悉,上述新功能預計會在本月稍後時間陸續推出,但朱克伯格就未有透露實際時間表。

責任編輯:曾曉汶

