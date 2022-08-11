▲ 【中國經濟】大和下調今年中國經濟增長預測至3% 明年更降至2.5%

大和下調今明年經濟增長預測，今年GDP預測由4.5%降至3%，下半年料增長約3.5%，而明年經濟增長預測由4.5%降至2.5%。該行指出，今年內中國面臨著許多尚未解決的問題，債務通縮依然強勁，打擊內地需求復甦力度。

該行指出，面對滯脹、美元強勢、地緣政治以及樓市與債務問題，環球經濟基本面繼續惡化。中國第二季GDP增長迅速放緩至按年升0.4%，而自2020年年中起，中國只有依賴出口為單一經濟增長動力。可是，隨著歐美陷入衰退或滯脹，這出口的動力開始失效。

美國現時大幅加息，令並於明年加至4厘，這抽走新興市場資金，尤其是中國。大和認為，除非通脹見頂並聯儲局減慢加息，否則中國難以走出困境。

料年底人幣走弱至6.9

另外，中國對新冠疫情採取「清零」措施，大和認為，這令現有問題變得更具挑戰性，目前未知全國代表大會舉行後政策方向是否會改變。而自美國眾議院議長佩洛西訪台後，中美更堅定脫離合作。

大和重申今年底美元兌人民幣預測將達到6.9水平，明年底料將跌至7水平。

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編輯：姚卓然