  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】大和下調今年中國經濟增長預測至3%　明年更降至2.5%

宏觀解讀 14:49 2022/08/11

分享：

分享：

【中國經濟】大和下調今年中國經濟增長預測至3%　明年更降至2.5%

大和下調今明年經濟增長預測，今年GDP預測由4.5%降至3%，下半年料增長約3.5%，而明年經濟增長預測由4.5%降至2.5%。該行指出，今年內中國面臨著許多尚未解決的問題，債務通縮依然強勁，打擊內地需求復甦力度。

該行指出，面對滯脹、美元強勢、地緣政治以及樓市與債務問題，環球經濟基本面繼續惡化。中國第二季GDP增長迅速放緩至按年升0.4%，而自2020年年中起，中國只有依賴出口為單一經濟增長動力。可是，隨著歐美陷入衰退或滯脹，這出口的動力開始失效。

美國現時大幅加息，令並於明年加至4厘，這抽走新興市場資金，尤其是中國。大和認為，除非通脹見頂並聯儲局減慢加息，否則中國難以走出困境。

料年底人幣走弱至6.9

另外，中國對新冠疫情採取「清零」措施，大和認為，這令現有問題變得更具挑戰性，目前未知全國代表大會舉行後政策方向是否會改變。而自美國眾議院議長佩洛西訪台後，中美更堅定脫離合作。

大和重申今年底美元兌人民幣預測將達到6.9水平，明年底料將跌至7水平。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【中國經濟】中國據報轉定調GDP增長5.5%為非硬性目標　但不能躺平、防疫與穩成長要盡力而為

【中國經濟】中國褐皮書：中國經濟7月份進一步惡化　零售業成重災區

【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　提要保交樓穩民生　化解地方村鎮銀行風險

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 大行報告 貨幣政策 經濟 GDP 中國 通縮

上一篇文章

【中芯國際】ARM聯合創辦人社交平台宣稱辭任中芯國際董事後刪帖　任期原訂至明年、「國際進一步分化」

下一篇文章

【香港經濟】羅兵咸永道報告：一成香港僱員不要求加薪、8成人要求升職　打工仔愛WFH還是辦公室工作？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升96點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升96點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款