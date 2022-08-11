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拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭

環球社會熱點 15:07 2022/08/11

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美國總統拜登剛剛從新冠肺炎中康復，周三（11日）起將和家人渡假一周。拜登及家人已抵達美國南卡羅萊納州，其兩歲的孫子離開白宮時身穿一件深藍色西裝外套，向人群揮手搶足爺爺風頭。當拜登和他一同登上空軍一號時，他亦有向媒體揮手致意。

拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 【下一頁】

拜登（Joe Biden）首先和吉爾（Jill Biden）一起從白宮出發，前往郊外的聯合基地和家人會合。當中包括兒子亨特（Hunter Biden）、兒媳Melissa Cohen 及年僅2歲的孫子Beau。拜登一家已抵達南卡羅萊納州（South Carolina）基窪島（Kiawah Island），享受為期一周的假期。白宮並未透露當中詳細信息，但有報道引述白宮官員指，拜登將住在當地一個朋友家中。

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拜登及家人登上空軍一號出發前，亦吸引到不少傳媒前往拍攝，當中最吸睛的是Beau。身穿的藍色西裝外套的Beau被拜登從車中抱出，然後兩人牽手前往登機。當拜登與身旁軍人交流時，他亦緊握著拜登左手。

拜登連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉 【下一頁】

Beau其後再在父親的陪同下，自行走完樓梯。在即將步入機艙前，他和一眾大人一起向鏡頭揮手，惟表情一臉嚴肅。

拜登上周新冠檢測終於呈陰性結果，結束前後近乎3周的隔離。雖然拜登仍有輕微咳嗽，但白宮醫生已批准他外遊。

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責任編輯：李俊儀

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