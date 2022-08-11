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美國指控伊朗買兇刺殺博爾頓 伊朗外交部斥荒謬

環球社會熱點 14:21 2022/08/11

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美國司法部周三（10日）起訴一名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，指他試圖向在美人士支付30萬美元（234萬港元），買兇刺殺前總統特朗普國安顧問博爾頓。外媒報道指，前國務卿蓬佩奧被列為下位刺殺目標。

拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 【下一頁】

司法部周三宣布起訴45歲來自伊朗德黑蘭、伊斯蘭革命衛隊成員普爾薩菲（Shahram Poursafi），指控他涉嫌企圖暗殺曾在前總統特朗普（Donald Trump）及喬治布殊（George W.Bush）政府期間擔任國安顧問的博爾頓（John Bolton）。

司法部表示，刺殺計劃目的很可能為報復伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）在2020年1月被美軍撃殺，伊朗政府當時公開抨擊時任總統特朗普及其高級官員。

法院文件顯示，普爾薩菲以出版新書為由，要求一名稱為「A」的美國國民拍攝博爾頓照片。A其後將普爾薩菲介紹給一位政府的秘密線人。調查人員稱，普爾薩菲透過一個加密應用程序聯繫線人，並出價25萬美元（195萬港元）要求「剷除」（eliminate）博爾頓，後來將價格提高至30萬美元。

普爾薩菲向線人提供博爾頓全名及住址等具體資料，更建議線人趁博爾頓駕車上班期間，經過交通繁忙區域時製造交通意外謀殺。他指示線人開設加密貨幣賬戶方便付款，又指自己與「小組」需要取得影片證明確認博爾頓死亡。

黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食 【下一頁】

普爾薩菲亦向線人透露有第二份「工作」，願意出價100萬美元（780萬港元）。CNN引述前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）消息人士指，司法部上周直接通知蓬佩奧，他被伊斯蘭革命衛隊列為下位暗殺目標。

普爾薩菲被控意圖買兇殺人及試圖支持跨國刺殺陰謀，最高分別可判處10年及15年監禁，聯邦調查局（FBI）已發出警告追緝他歸案。

消息人士指，因憂慮伊斯蘭革命衛隊的威脅，美國政府一直有為多位現任及前美國官員提供人身保護，目前正調查革命衛隊的多個陰謀。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）周三反駁美司法部指控，警告美國不要以荒謬指控為藉口，對伊朗公民採取任何行動，強調伊朗保留在國際法框架內的一切權利。

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責任編輯：郭麗明

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