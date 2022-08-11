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【美國CPI】瑞信：上月CPI遜預期與能源及出行成本下降有關、食品價格仍大幅上揚　料聯儲局9月加息0.5厘

宏觀解讀 14:04 2022/08/11

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【美國CPI】瑞信：上月CPI遜預期與能源及出行成本下降有關、食品價格仍大幅上揚　料聯儲局9月加息0.5厘

美國7月消費物價指數（CPI）升幅遜預期，瑞信指，CPI按月無升跌，主要由於能源價格大跌，交通及部分產品價格下跌亦令通脹回落，但食品價格仍然大幅上揚，核心CPI按年升5.9%，與6月持平；基於通脹仍企於高位，看不到聯儲局有減息空間。

美國7月CPI低過預期　儲局官員︰不會動搖利率上行路徑【下一頁】

瑞信指，隨產品價格正常化，中線會帶動大部分通脹放緩，二手車價經過連續兩月上升後，7月亦見回落，但新車價格持續高企，且連升18個月，上月再按月升0.6%。

核心CPI按月升幅由6月的0.7%，放慢至0.3%，主要由於出遊相關服務價格下跌，包括機票、酒店及汽車租賃費用等，但這些價格今年已快速上揚。

美國薪酬升幅仍遠高於疫情前

勞動力密集的服務行業，價格持續上揚，食肆價格升0.7%，娛樂服務升0.4%，薪酬升幅雖有放慢跡象，但速度仍遠高於疫情前。

瑞信認為，聯儲局早前強調，需要看到明顯及確實證據，證明通脹見頂，才會改變加息步伐，而距離9月議息會議前，還有8月通脹數據，但該行相信，通脹按年升幅已見頂，相信聯儲局9月只會加息0.5厘。

相關文章：【下半年展望】摩根資管料聯儲局9月加0.5厘　美國經濟現階段未算衰退

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退　聯儲局明年將減息

編輯：陳韻妍

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