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施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問

環球社會熱點 14:11 2022/08/11

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蘇格蘭首席部長施雅晴近來再次積極推動舉行獨立公投，被英國保守黨黨魁候選人﹑現任外相卓慧思指摘是「想得到關注的人」。施雅晴日前反擊，指卓慧思曾經向她查詢，如何才能接受時尚雜誌《Vogue》訪問，暗示對方才想得到關注。

【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 【下一頁】

施雅晴（Nicola Sturgeon）周三（10日）出席愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）活動時表示，對於卓慧思（Liz Truss）稱呼自己為「想得到關注的人」（attention seeker）一度以為是假消息。

其後，施雅晴向在場觀眾透露，去年格拉斯哥舉行第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）前，她剛第二次接受時尚雜誌《Vogue》的訪問。大會期間的一次活動中，施雅晴遇上卓慧思。施雅晴指兩人交談，卓慧思一直想知道如何才會被Vogue訪問。

【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 【下一頁】

施雅晴向卓慧思解釋，是Vogue主動聯絡自己提出訪問要求，她從未要求受訪，而且去年更是自己二度受訪。施雅晴形容，當時卓慧思聞言後露出震驚表情，並聲稱卓慧思肯定十分渴望被Vogue訪問。

施雅晴指自己十分記得當日的對話，因為其時正舉行全球最大型的氣候會議，大家對談內容主要圍繞氣候問題。然而，當時卓慧思談話的主題卻是Vogue，施雅晴稱當日的對談氣氛甚至一度尷尬。

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責任編輯：吳漢培

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