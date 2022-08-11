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【中芯國際】ARM聯合創辦人Brown辭任中芯董事　今早社交平台預告、歎「國際進一步分化」

股市 20:04 2022/08/11

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【中芯國際】ARM聯合創辦人社交平台宣布辭任中芯國際董事　任期原訂至明年、「國際進一步分化」

中芯國際 （00981） 今日公布業績前夕，獨立非執行董事、ARM聯合創辦人之一Tudor Brown在社交平台領英（LinkedIn）發帖文表示，加入中芯國際董事會9年後辭任董事。中芯國際目前未有相關公告，Brown帖文惹來中外傳媒關注，發布約4小時後其LinkedIn帳戶已刪走相關帖文。中芯國際晚上公布業績時同時公布多名董事變動。

據中芯國際2022年年報，Brown董事任期應在2023年股東週年大會日結束。中芯國際公布表示，Brown即日起不再是獨非執董，Brown確認與董事會並無意見分歧。

中芯國際同時宣布，趙海軍即日起辭任執行董事，為了「專注履行其作為公司聯合首席執行官的職責」。因應Brown請辭，中芯國際委任吳漢明為獨立非＿執行董事。

現年70歲的吳漢明為中國工程院院士、浙江大學微納電子學院院長、浙江創芯集成電路有限公司董事長。他於1999年至2001年曾任美國英特爾高級工程師，其後17年在中芯國際出任研發部技術總監、副總裁及顧問。

Brown社交平台預告辭任　歎「國際分化」

Brown在社交平台帖文指：「今日悲喜交集，國際正進一步分化。（Bitter sweet day today. The international divide has further widened.）」惟他未有明言，國際進一步分化是否他辭任的原因。

據中芯國際最新年報，現年63歲的Brown曾為ARM工程總監 、首席技術官、全球發展的執行副總裁、首席營運官、總裁及董事。除了中芯國際，Brown也是聯想集團 （00992） 獨立非執行董事。

中芯國際其他獨立非執董尚有劉遵義、范仁達和劉明。Brown為公司唯一一位非華人董事會成員。

華虹半導體次季溢利升九成、稍遜市場預期，可見【下一頁】

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記者：麥德銘

港股 Linkedin 中芯國際（00981） 聯想集團（00992）

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