【中芯國際】ARM聯合創辦人社交平台宣稱辭任中芯國際董事後刪帖　任期原訂至明年、「國際進一步分化」

中芯國際 (00981) 今日公布業績前夕,獨立非執行董事、ARM聯合創辦人之一Tudor Brown在社交平台領英(LinkedIn)發帖文表示,加入中芯國際董事會9年後辭任董事。中芯國際目前未有相關公告,Brown帖文惹來中外傳媒關注,發布約4小時後其LinkedIn帳戶已刪走相關帖文。

據中芯國際2022年年報,Brown董事任期應在2023年股東週年大會日結束,而中芯國際最近期、於7月20日公布的公告之中,Brown依舊被列為獨立非執行董事。

Brown原有帖文指:「今日悲喜交集,國際正進一步分化。(Bitter sweet day today. The international divide has further widened.)」惟他未有明言,國際進一步分化是否他辭任的原因。

中芯國際今日董事會開會,會議旨在批准刊發至6月底的3個月未經審核業績公告。中芯國際最新仍升3%,暫報17.72元。

據中芯國際最新年報,現年63歲的Brown曾為ARM工程總監 、首席技術官、全球發展的執行副總裁、首席營運官、總裁及董事。除了中芯國際,Brown也是聯想集團 (00992) 獨立非執行董事。

中芯國際其他獨立非執董尚有劉遵義、范仁達和劉明。Brown為公司唯一一位非華人董事會成員。

記者:麥德銘