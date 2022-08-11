  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯國際】ARM聯合創辦人社交平台宣布辭任中芯國際董事　任期原訂至明年、「國際進一步分化」

股市 13:48 2022/08/11

分享：

分享：

【中芯國際】ARM聯合創辦人社交平台宣布辭任中芯國際董事　任期原訂至明年、「國際進一步分化」

中芯國際 （00981） 今日公布業績前夕，獨立非執行董事、ARM聯合創辦人之一Tudor Brown在社交平台領英（LinkedIn）發帖文表示，加入中芯國際董事會9年後辭任董事。中芯國際目前未有相關公告。

據中芯國際2022年年報，Brown董事任期應在2023年股東週年大會日結束，而中芯國際最近期、於7月20日公布的公告之中，Brown依舊被列為獨立非執行董事。

Brown帖文指：「今日悲喜交集，國際正進一步分化。（Bitter sweet day today. The international divide has further widened.）」惟他未有明言，國際進一步分化是否他辭任的原因。

中芯國際今日董事會開會，會議旨在批准刊發至6月底的3個月未經審核業績公告。中芯國際最新仍升3%，暫報17.68元。

據中芯國際最新年報，現年63歲的Brown曾為ARM工程總監 、首席技術官、全球發展的執行副總裁、首席營運官、總裁及董事。除了中芯國際，Brown也是聯想集團 （00992） 獨立非執行董事。

中芯國際其他獨立非執董尚有劉遵義、范仁達和劉明。Brown為公司唯一一位非華人董事會成員。

華虹半導體次季溢利升九成、稍遜市場預期，可見【下一頁】

相關文章：

【芯片大戰】中芯國際轉跌　拜登簽署《芯片與科學法案》、中國芯片反貪風暴持續

【芯片股】中芯國際跌2%　據報12英寸晶圓廠項目停擺　供應商上揚軟件否認：項目未暫停、團隊穩定

【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%

【芯片大戰】國家大基金總裁丁文武據報被查、曾投資中芯國際981　分析：中央對半導體行業監管趨嚴

記者：麥德銘

港股 Linkedin 中芯國際（00981） 聯想集團（00992）

上一篇文章

【美國CPI】瑞信：上月CPI遜預期與能源及出行成本下降有關、食品價格仍大幅上揚　料聯儲局9月加息0.5厘

下一篇文章

【業績｜公用股】光大水務半年少賺12%　派息減至5.45港仙、股息率7.6厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【美股期貨】道指期貨續升96點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升96點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款