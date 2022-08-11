【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計

▲ 微軟宣布，為鼓勵Emoji領域能有更多創造力和包容性，決定開放3D Emoji原始碼，讓創作者可以免費使用相關素材。

微軟（Microsoft）在去年發布的Windows 11中，公開了全新的表情符號（Emoji）系統，並於今年2月在Microsoft Teams中發布了3D版本。近日微軟宣布，為鼓勵Emoji領域能有更多創造力和包容性，決定開放3D Emoji原始碼，讓創作者可以免費使用相關素材。

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據The Verge報道，微軟今（11日）宣布正式開放逾1,500款3D Emoji原始碼，該企設計和研究副總裁Jon Friedman稱，在項目初期，該企只專注於設計微軟Emoji，最終設計了1538 款Emoji，並且可以自定義膚色、顏色飽和度等。而在在項目推進過程中，團隊萌生出了開源的想法。

創作者目前將能夠採用微軟的3D Emoji，並將它們重新組合，創建獨特的Emoji。Friedman補充，由於微軟只是一個細小的設計團隊，希望能開放予更多創作者參與，探索更多Emoji的使用方式，讓Emoji更多元化。

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責任編輯：曾曉汶

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