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【Samsung】三星新摺機Galaxy Z Flip4定價990美元　目標年內售千萬部摺機、3年內佔高端手機銷售一半

Hot Talk 15:07 2022/08/11

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【Samsung】三星新摺機Galaxy Z Flip4定價990美元　目標年內售千萬部摺機、3年內佔高端手機銷售一半

三星Samsung（韓：5930）昨晚發布新一代折疊式智能手機「Galaxy Z Flip 4」和「Galaxy Z Flop 4」。三星表示，全年可銷售約1000萬部摺機，並且在2025年底前提升摺機佔高端手機銷售的比例至50%。三星今年上半年在智能手機摺機市場佔有率達62%。

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市場研究機構Counterpoint Reseach料Samsung下半年市佔率將升至約80%，所有折疊手機全年出貨量為1,600萬，按年增78%。

是次發佈會涉新折疊手機Galaxy Z Flip 4定價990美元、Galaxy Z Fold 4定價1799美元與去年相若、智能手錶Galaxy Watch 5、Watch Pro及耳機Buds 2 Pro earbuds，新產品將於8月26日發售。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文指，現有定價可使折疊手機成主流及價錢合宜地讓客戶購買。三星亦指集團將不會面對手機零件短缺問題。

相關文章：

【Samsung】三星將於8月10日晚上9時舉行新產品發布會　料有兩款旗艦折疊屏幕手機面世

【Samsung】三星上季多賺31%、組件短缺或累芯片需求　預告明年投產3納米芯片

記者：宋佩恩

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移動裝置 科技產品 盧泰文 耳機 智能手錶 Samsung

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