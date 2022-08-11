【香港經濟】羅兵咸永道：九成本港僱員欲要求加薪　遙距工作需求增

▲ 【香港經濟】羅兵咸永道：9成本港僱員欲要求加薪 高於全球水平

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）發表《2022希望與恐懼調查報告》香港地區的數據，指出有90%香港僱員表示或會在12個月內向僱主要求加薪，亦有83%或會要求升職，較全球水平分別高17%及16%。

羅兵咸永道香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪表示，這數據在香港地區多年都是處於較高的水平，認為是由於本地人力市場較有競爭力，因此大部分僱員都會預期自己有相對薪酬的調整，加上在疫情及全球通脹影響下，香港物價指數亦有上行的趨勢，有9成人表示希望加薪是合理的數字。他補充，隨着防疫及旅遊限制進一步放寬，大部分僱員對本港的經濟前景漸趨樂觀，或會令他們更有意欲要求加薪。

遙距或混合工作需求增

此外，報告指出僱員對僱主提供遙距和混合工作機會的需求不斷增長，有45%的僱員表示可以選擇遙距工作，其中89%更喜歡大部分時間或完全遙距或混合工作，較去年增加33%，但比率仍比全球整體分別少9%及1%。盧啟豪指，香港由於地少人多，家居工作的環境或不及其他國家或地區，沒有一個比較方便和舒適的空間工作，因此比率會比全球少。

對於本港的遙距和混合工作需求增加的情況，羅兵咸永道香港人員與組織諮詢諮詢首席合夥人程宇浩建議，僱主可以保持工作場所的靈活性並嘗試不同的工作模式，為員工提供更多數字化工具和培訓以改善混合工作體驗。

《2022希望與恐懼調查報告》是羅兵咸永道規模最大的全球勞動力調查之一，針對全球44國、共52,195位員工進行調查，香港地區共有1,043人回應，包括受僱（全職、兼職或合同及臨時工）和暫時失業的人。

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實習記者：張巧怡