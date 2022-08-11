【對抗Twitter】Elon Musk暗示或自立門戶　創自家社交平台

▲ Elon Musk再次在Twitter上暗示，如果他最終沒有被迫完成440億美元（約3,425億港元）收購Twitter的交易，將會創辦自己的社交平台。

Elon Musk收購Twitter一事鬧得滿城風雨。一直是Twitter忠實用戶的Elon Musk 4月發起了對該社交網絡的積極收購，惟不久之後Elon Musk早前就以過多假帳戶為由，終止收購Twitter 的計畫，甚至鬧上法庭。近日Elon Musk再次在Twitter上暗示，如果他最終沒有被迫完成440億美元（約3,425億港元）收購Twitter的交易，將會創辦自己的社交平台。

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日前有網民在Twitter上向Elon Musk發問：「若他收購Twitter的交易最終沒有通過，他的計畫是甚麼？」Elon Musk隨即回應指：「X.com」。據gizmodo推測，Elon Musk正計畫創立自家的社交平台，而「X.com」正是他在2017年從PayPal手中購買的域名，當時他就表示自己還沒有相關計畫。據悉，在收購Twitter前，Elon Musk也曾向Twitter行政總裁Parag Agrawal表示，有意創立自家社交平台。

值得一提的是，Elon Musk一直批評Twitter的機械人帳戶，因此外界相信，若Elon Musk創辦自家平台，或將會​​專注於刪除網站上的機械人，以及最大限度地減少審查。

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責任編輯：曾曉汶

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