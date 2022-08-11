  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對抗Twitter】Elon Musk暗示或自立門戶　創自家社交平台

科技 13:04 2022/08/11

分享：

分享：

Elon Musk再次在Twitter上暗示，如果他最終沒有被迫完成440億美元（約3,425億港元）收購Twitter的交易，將會創辦自己的社交平台。

Elon Musk收購Twitter一事鬧得滿城風雨。一直是Twitter忠實用戶的Elon Musk 4月發起了對該社交網絡的積極收購，惟不久之後Elon Musk早前就以過多假帳戶為由，終止收購Twitter 的計畫，甚至鬧上法庭。近日Elon Musk再次在Twitter上暗示，如果他最終沒有被迫完成440億美元（約3,425億港元）收購Twitter的交易，將會創辦自己的社交平台。

【黑客入侵】Twitter代碼更新引發漏洞　官方證實逾548萬賬號遭外洩  

【通脹升溫】報告：Twitter年輕用戶　最擔心生活成本上漲

日前有網民在Twitter上向Elon Musk發問：「若他收購Twitter的交易最終沒有通過，他的計畫是甚麼？」Elon Musk隨即回應指：「X.com」。據gizmodo推測，Elon Musk正計畫創立自家的社交平台，而「X.com」正是他在2017年從PayPal手中購買的域名，當時他就表示自己還沒有相關計畫。據悉，在收購Twitter前，Elon Musk也曾向Twitter行政總裁Parag Agrawal表示，有意創立自家社交平台。

值得一提的是，Elon Musk一直批評Twitter的機械人帳戶，因此外界相信，若Elon Musk創辦自家平台，或將會​​專注於刪除網站上的機械人，以及最大限度地減少審查。

【Twitter】Twitter推「Unmention」新功能　阻濫用標記用戶

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億
2022/06/17
【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億
【Twitter】Twitter簡化檢舉流程　用戶可直接輸入違規原因
2022/06/10
【Twitter】Twitter簡化檢舉流程　用戶可直接輸入違規原因
【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令
2022/07/06
【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令

你可能感興趣

【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億
14:00 2022/06/17
【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億
【Twitter】Twitter簡化檢舉流程　用戶可直接輸入違規原因
14:00 2022/06/10
【Twitter】Twitter簡化檢舉流程　用戶可直接輸入違規原因
【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令
14:30 2022/07/06
【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令
Twitter 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 PayPal 機械人 社交平台

下一篇文章

【加密危機】黑客藉「跨鏈橋」RenBridge洗錢　涉案金額達42億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）
【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
【網絡安全】蘋果App Store暗藏惡意軟件　Mac成主要攻擊目標（附名單）
【網絡安全】蘋果App Store暗藏惡意軟件　Mac成主要攻擊目標（附名單）
【三星發布會】Galaxy Watch5、Galaxy Watch5 Pro　電池續航力增15%
【三星發布會】Galaxy Watch5、Galaxy Watch5 Pro　電池續航力增15%
【程式語言排行榜】Python蟬聯冠軍　市佔創歷史新高
【程式語言排行榜】Python蟬聯冠軍　市佔創歷史新高
【三星發布會】Galaxy Unpacked 2022重點預測　新摺機晚上9點亮相（附直播連結）
【三星發布會】Galaxy Unpacked 2022重點預測　新摺機晚上9點亮相（附直播連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款