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【業績｜公用股】光大水務半年少賺12%　派息減至5.45港仙、股息率7.6厘

股市 13:24 2022/08/11

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【業績｜公用股】光大水務半年少賺12%　派息減至5.45港仙、股息率7.6厘

光大水務  （01857）  公布，上半年盈利倒退11.7%至6.92億元，期內收入增11.8%至34.79億元，但毛利率跌5百分點至35%。光大水務宣派每股中期息5.45港仙，按年少5.2%。

以光大水務半日收市價1.62元計，現價股息率約7.58厘。

期內持153個環保項目涉投資287億元人幣

至6月底，光大水務持有153個工業廢水處理項目，涉投資額286.5億元人民幣，連同5個委託營運項目，158個工程項目日均供水規模為716.27萬立方米。

集團指出，期內取得兩個污水處理項目，涉投資約3.61億元人民幣；承接2個水處理委託運營項目。新增設計日水處理規模合共達10.15萬立方米，包含日均處理市政污水4萬立方米、 工業廢水3萬立方米、供應中水3萬立方米、滲濾液1,500立方米。

至6月底，光大水務有12個籌建項目，包括有3個項目新開工建設，設計規模可每日處理市政污水2萬立方米，有兩個項見建成，設計規模可每日處理4萬立方米市政污水。

重溫去年公司表現，可瀏覽【下一頁】

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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記者：宋佩恩

 

 

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