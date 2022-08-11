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【工業數碼化】中興推5G智能安全帽　可檢測有害氣體

科技 14:10 2022/08/11

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5G智能安全帽MT5000具備語音控制、視頻控制、定位及有害氣體檢測等20項功能。（中興通訊）

5G設備製造商中興通訊宣布，為配合5G 網絡普及化，推出5G智能安全帽MT5000，而且具備語音控制、視頻控制、定位及有害氣體檢測等20項功能。事實上，為加強工作效率和保障員工安全，工業及建築行業近年都積極推動數碼化。

【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022　發布會前夕搶先公布售價

中興表示，MT5000 搭載輕量化5G 模組ZM9011，可以快速連接5G 網絡。其他主要功能，則包含AI語音控制、拍照、照明、氣體檢測、SOS一鍵呼救、生命體徵監測及AR遠程協助等，同時也支援低電預警、脫帽及跌倒等警報功能，利用智能感知分析佩戴者狀態，將傳統管理模式提升至智能安全管理模式。

【向蘋果施壓】Google設「Get the message」網站　鼓勵蘋果採用跨平台短訊服務

此外，MT5000也配備了星光級夜視鏡頭，可進行視像通話；而且搭載北斗/ GPS / UWB / Wifi等多項定位技術，執行RTK厘米級定位，具備軌跡回放、安全圍欄等功能。其5000mAh大電池採用可拆卸防水設計，安全隔爆，續航時長可達10 小時。

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

責任編輯：陳卓賢

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