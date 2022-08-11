梅鐸與超模妻正式離婚 女方兩日前曾入稟求取消

現年91歲傳媒大亨梅鐸早前傳出，與其現年66歲的超模前妻霍爾離婚，後者更入稟正式申請離婚。梅鐸和霍爾律師發表聲明指，兩人已正式離婚。但聲明發表前，霍爾曾入稟法院，要求取消其與梅鐸離婚的申請。但霍爾要求被加州法院駁回。

超模妻怪梅鐸電郵通知離婚 離婚原因料關梅鐸仔女事 【下一頁】

梅鐸（Rupert Murdoch）代表律師Robert S. Cohen及霍爾（Jerry Hall）代表律師Judy Poller發表聯合聲明，兩人已經正式完成離婚手續。聲明指兩人仍是好友，祝願彼此擁有美好未來。

梅鐸過往婚姻及子女

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霍爾5周前曾入稟美國法院要求離婚，指雙方存在不可調和的分歧。有報道指，霍爾周二（9日）曾再度入稟美國加州法院，要求取消此前的離婚申請，但要求被法院駁回。報道未有指出霍爾希望取消的原因，亦未提及兩人是否同意庭外和解。

梅鐸據報第4次離婚 料不影響企業持股 【下一頁】

據報梅鐸在今年6月時，決定和霍爾離婚，但霍爾此前完全不知情，有報道指她在機場透過電郵獲知消息。雖然兩人於英國結婚，但霍爾7月1日入稟美國洛杉磯法院，要求離婚，此舉被外界視為報復之舉。

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責任編輯：李俊儀