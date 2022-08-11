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【異動股】上半年多賺一成並增派息 創科中午大升逾10%

股樓投資 13:33 2022/08/11

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藍籌工業股創科實業(00669)公布中期業績。截至今年6月底止六個月，純利5.78億元美，按年升10.3％，毎股派中期息12.23美仙，按年升11.8％。期內，營業額70.3億美元，升10％；毛利27.4億美元，升11.4％；毛利率增加0.5個百分點至39.1％。業績勝預期下，創科今日被炒上，至1時15分報96.55元，大升11%。

【內房危機】龍湖確認營運正常 到期商票已全數兌付  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

期內，創科每個地區於上半年均錄得穩定的銷售額增長，按當地貨幣計算，其他地區特別是澳洲、亞洲錄得23%的出色增長，而歐洲則增長14.1%，北美的增長為10.5%。 同期電動工具業務於上半年增長強勁，而地板護理業務則受需求放緩及客戶縮減庫存而呈收縮。旗艦品牌Milwaukee業務按當地貨幣計算，於上半年錄得25.8%銷售增長，大幅跑贏市場。 

集團行政總裁 Joseph Galli 表示，將繼續透過投資於明顯更優質、技術更先進的新產品來推動增長。

【阿里巴巴9988】阿里中移動等入股 美遊戲軟件商Unity內地合營  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 港股

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