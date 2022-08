碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn老婆Nicola Peltz結婚後,一直被指與奶奶碧咸嫂關係不和。她與Brooklyn接受美媒Variety訪問時,首度打破沉默回應。Nicola估計與婆媳不和傳聞是始於自己大婚當日無穿由奶奶設計的婚紗,反而穿上由Valentino訂製的高貴婚紗,稱「佢(碧咸嫂)都無講唔畀我著」。

Brooklyn妻子Nicola與碧咸嫂(Victoria Beckham)的婆媳不和傳聞持續發酵,她早前在Instagram發長文泣訴心聲,惟未有直接點名提及事件。Brookly與Nicola接受美媒Variety時終打破沉默,直接回應婆媳不和。

Nicola估計,不和謠言是源於4月大婚當日,自己沒有穿由碧咸嫂同名品牌設計的婚紗,反而穿上Valentino訂製的高貴婚紗。

Nicola透露,一開始是找碧咸嫂工作室為她設計嫁衣,自己亦很希望穿上奶奶品牌的服飾舉行婚禮。無奈數個月後工作室告知自己無法滿足其要求,於是才不得不選擇Valentino婚紗。Nicola強調,

「 佢(碧咸嫂)都無講唔畀我著,我又無講唔想著(Valentino)婚紗」

(She didn’t say you can’t wear it; I didn’t say I didn’t want to wear it)