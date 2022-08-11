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碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」

環球社會熱點 12:24 2022/08/11

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn老婆Nicola Peltz結婚後，一直被指與奶奶碧咸嫂關係不和。她與Brooklyn接受美媒Variety訪問時，首度打破沉默回應。Nicola估計與婆媳不和傳聞是始於自己大婚當日無穿由奶奶設計的婚紗，反而穿上由Valentino訂製的高貴婚紗，稱「佢（碧咸嫂）都無講唔畀我著」。

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Brooklyn妻子Nicola與碧咸嫂（Victoria Beckham）的婆媳不和傳聞持續發酵，她早前在Instagram發長文泣訴心聲，惟未有直接點名提及事件。Brookly與Nicola接受美媒Variety時終打破沉默，直接回應婆媳不和。

Nicola估計，不和謠言是源於4月大婚當日，自己沒有穿由碧咸嫂同名品牌設計的婚紗，反而穿上Valentino訂製的高貴婚紗。

Nicola透露，一開始是找碧咸嫂工作室為她設計嫁衣，自己亦很希望穿上奶奶品牌的服飾舉行婚禮。無奈數個月後工作室告知自己無法滿足其要求，於是才不得不選擇Valentino婚紗。Nicola強調，

「 佢（碧咸嫂）都無講唔畀我著，我又無講唔想著（Valentino）婚紗」

（She didn’t say you can’t wear it； I didn’t say I didn’t want to wear it）

Brooklyn亦在訪問為老婆護航，強調她與所有人相處融洽，關係很好。

然而，在Brooklyn與Nicola婚禮當日，碧咸嫂及其親朋好友包括Eva Longoria、二兒子Romeo前女友Mia Regan及母親Jackie Adams，都身穿出自她品牌設計的連身裙出席活動，碧咸嫂亦於Instagram發文並標記她們，但獨缺媳婦Nicola。

    點擊圖片放大
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    +11

傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲 【下一頁】

外界流傳Nicola與碧咸嫂在籌備婚禮時已結怨，因Nicola不希望碧咸嫂干預自已的婚禮，亦不會向維多利亞透露婚禮任何事情，兩人極少溝通。

而碧咸夫婦不滿在Brooklyn婚禮當日，未有安排坐在主家席，認為Brooklyn親外家多於自己。

網民發現，碧咸嫂雖然在Brooklyn大婚後有發文祝賀，但她以「碧咸夫婦」（Mr and Mrs Beckham）形容二人，並非用他們婚後的官方姓氏「Peltz-Beckham」作稱呼，似乎未接受大仔婚後冠妻姓。

外媒亦留意到Nicola與奶奶維多利亞以往會互相讚好Instagram相片及留言，但自5月26日後，碧咸嫂再沒有讚好Nicola IG相片，包括任何與Brooklyn渡蜜月照片。

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責任編輯：郭麗明

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