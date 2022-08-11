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瑞安航空指超平機票時代已過去 能源價急升為主因

環球社會熱點 12:16 2022/08/11

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，全球能源價格急升，航空業亦大受衝擊。英國瑞安航空行政總裁奧利里表示，10英鎊機票時代已成往事，未來5年間機票價格將升至50英鎊。奧利里指出，能源價格上升是提高機票價格主因。

不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬 【下一頁】

奧利里（Michael O'Leary）接受英國廣播電台（BBC）訪問時表示，瑞安（Ryanair）未來數年不會再有9.99英鎊（約96港元）以下的機票。瑞安的機票平均價格去年起已升至40英鎊（約383港元），奧利里指未來5年內更會增至50英鎊（約478港元）。

奧利里指出能源價格上升不止推高機票價錢，同時亦增加家庭能源開支，民眾可支配收入隨之減少。但奧利里相信，即使機票價格提高，民眾將來的飛行頻率亦不會降低，反而是尋找更便宜機票代替。

機票價格在過去數十年內不斷下跌，各家廉航公司應運而生，航班數目亦大幅增長。商用民航現時佔全球二氧化碳排放約2.4%，航空業備受壓力要求減低對氣候的影響，不少人提出以火車及汽車外遊取代。

居港15年助產士返英途中離世 東涌街坊發文悼念 【下一頁】

奧利里反指，道路交通工具及航運業佔總體碳排放數量更多，外界聚焦在要求航空業減少碳排放是搞錯重點。奧利里稱瑞安已投資更多改善客機的能源效益，要降低碳排放應該集中在把汽車由燃油改成電動。

受新冠肺炎疫情影響，航空業陷人手短缺潮，近期屢次出現歐洲多班航班取消及機場大混亂。奧利里指瑞安有更好應對情況，自去年底Omicron變種肆虐全球時已著手招募更多機師及員工。奧利里亦批評英國希斯路機場，在夏天限制出境人數是管理不善的行為。

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責任編輯：吳漢培

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