【人才招聘】阿聯酋航空招募副機師　家屬同享教育津貼、白金卡福利

▲ 副機師應徵者須具備多引擎和與多名機組人員飛行的飛行經驗。（阿聯酋航空）

隨著各國放寬旅遊限制，航空旅遊人數正逐步回升，提供來往杜拜民航服務的阿聯酋航空（Emirates）為配合業務發展，公開招募副機師，當中給予機師及其家屬的福利，包括住宿及教育津貼，以及提供一系列購物禮遇和折扣優惠的白金卡。

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阿聯酋航空表示，副機師應徵者須具備多引擎和與多名機組人員飛行的飛行經驗，並擁有國際民航組織（ICAO） 認可的民營運輸機飛行員執照，以及最少2,000小時駕駛最大起飛重量（MTOW）20 噸機型的飛行時數。

入職後，副機師必須完成公司內部的循證培訓計劃，培訓設施包括波音777s客機和空中巴士380s的全功能飛行模擬器。晉升階梯方面，副機師可逐步晉升至機長、技術飛行員、安全檢定機長、考官和訓練機長。

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至於福利方面，員工以及其家人和朋友都可享有阿聯酋航空的貨運及旅遊優惠，而且也會向員工提供阿聯酋航空白金卡，該卡的購物禮遇和折扣優惠，涵蓋本地，以至全球數千家零售及旅遊服務業商戶。

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責任編輯：陳卓賢