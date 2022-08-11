【業績│太古地產】太古地產半年基本溢利減8%至41億元、第一次中期息增至0.32元　冀每年股息有中個位數增長

▲ 【業績│地產股】太古地產半年基本溢利減8%至41億元、第一次中期息增至0.32元 冀每年股息有中個位數增長

太古地產 （01972） 上半年基本溢利按年減少8%至41.4億元，基本（經常性）溢利則減2%至36.43億元。太地第一次中期息增加3%至0.32元。主席白德利表示，未來透過1000億元投資計劃，鞏固核心資產及開拓新投資機遇，目標實現股息每年中個位數增長。

期內收入下跌26%至66.98億元。太地指，上半年來自物業投資的經常性基本溢利略為下降，主要反映香港零售租金收入減少及營運成本上漲，但部分被中國內地零售租金收入增加所抵銷。

香港業務方面，隨當局逐步放寬社交距離措施，租務情況有所改善，旗下太古坊部分辦公樓仍可錄得續約租金上調，而整體辦公樓物業組合維持堅穩，租用率高企。香港辦公樓物業組合租金收入減少1%至28.43億元。太古坊二座預租進展良好 ，承租率接近50%。

預計香港辦公樓市道下半年疲弱

鑑於空置率上升及新供應增加，預計香港辦公樓市道下半年疲弱，而中區和九龍東的競爭加劇，亦會對租金構成下行壓力，但預期企業追求更佳質素的辦公室的趨勢將會持續，假若與國際及中國內地逐漸恢復通關和金融市況好轉，市場對甲級辦公樓樓面的需求應會增加，當中金融及專業服務機構的需求尤其顯著。

香港零售物業組合上半年租金收入減少10%至10.02億元，反映第五波疫情帶來的影響，部分亦反映過往年度提供的租金支援之攤銷。太地因應個別情況為租戶提供特定期限的租金支援，按其剩餘租賃期攤銷，上半年現金租金支援按年減少，若按現金租金支援計算，期内應佔租金收入總額減少2%。

零售市場全面復甦仍取決於全面恢復通關

太地預計，隨社交距離限制放寬，整體人流和租戶銷售將繼續改善，第二階段消費券會有助刺激零售銷售，旗下商場推出購物優惠以支持推動本地消費並維持良好勢頭，但零售市場全面復甦仍取決於全面恢復通關。

內地方面，年初零售銷售十分暢旺，但第二季疫情再現，當局實施多項應對措施，對旗下商場造成不同程度的影響，其中上海及北京尤其嚴重。儘管集團項目所在城市實施相關的防疫措施，內地的辦公樓物業組合仍保持堅穩。

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編輯：陳韻妍