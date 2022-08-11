【太古業績】太古半年基本溢利按年增38%　增派息至1.15元周息率增至6.7厘、斥40億元回購

▲ 【太古業績】太古半年基本溢利按年增38% 增派息15%至1.15元、周息率增至6.7厘 斥40億回購

太古A （00019） 公布，上半年基本溢利增38%至17.29億元，撇除期內沁園食品減值、出售物業等非經常項目影響，太古經常性基本溢利則升59%至12.49億元。太古宣布，太古A每股中期息擬增15%至1.15元，每股基本溢利同為1.15元。

太古上半年收益按年跌5%至445.96億元。若以列帳基準，太古期內轉虧為盈，今年上半年賺18.91億元，去年同期虧損7.92億元。

太古公布，擬斥最多40億元回購普通A股和B股，將會以可用資本和現金儲備撥付。董事局表示，回購計劃符合公司及股東的整體最佳利益。於現況下進行股份回購可展示公司對業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。

太古A半日升1.9%，暫報46.05元，現價周息率增至6.7厘。

太古主席白德利表示，集團經常性基本溢利增加，主要受惠於國泰航空 （00293） 虧損減少，地產部門保持穩健，但太古可口可樂和港機集團表現下滑。

以部門劃分，太古旗下地產部門經常性基本溢利29.71億元，按年少2%。公司表示，在疫情不利影響下成績令人鼓舞，並指儘管租金面臨下調壓力，太古坊部分物業的約滿後新訂租金有所上升，而今年內落成的太古坊二座預租情況良好。內地業務方面，年初零售額強勁，但次季疫情令商場業務受影響，而辦公樓組合的租用率維持高企。

公司預期，香港下半年辦公室需求繼續受制於空置率上升和新供應增加，但零售市道呈復甦。內地辦公室需求可望回升，但上海和廣州都面對新供應影響，對租金帶來壓力。整體而言，酒店業務前景受制於與內地通關和旅遊限制會否放寬。

飲料部門方面，太古可口可樂上半年少賺22%至11.52億元，主要受累於大中華疫情拖低表現，而美國業務分部溢利大增34%。公司預計，下半年大中華業務受疫情影響較輕，但原料成本和營業開支增加，會溢利繼續受壓，美國業務則有望維持強勁收益。

太古上月公布收購可口可樂越南及柬埔寨的裝瓶業務，首次進入東南亞市場。太古最新披露，上月亦已同意重組內地的可口可樂不含汽飲料生產設施，完成後，太古可口可樂將直接擁有及營運中國內地6所不含汽飲料生產設施，料可帶來協同效應和增進創新能力。

航空部門方面，國泰航空上半年虧損減少34%至50億元，而港機工程因缺少政府財政支援而令溢利減少，但經常性溢利有所增加。太古從航空部門應佔虧損22.36億元，去年同期虧損為32.54億元。

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