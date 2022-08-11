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【港產美股】香港創業板爆炒方式輸出美國？　美國證交會主席：密切監察幕後原因、尚乘數科智富融資高位插9成

股市 11:54 2022/08/11

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【港產美股】香港創業板爆炒方式輸出美國？　美國證交會主席：密切監察幕後原因、尚乘數科智富融資高位插9成

尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）、智富融資（美：MEGL）兩家以香港為總部的金融公司，在美股上市後升幅驚人，一度較招股炒升140倍和60倍，但本周兩家股從高位累跌9成，走勢頗有前數年香港創業板（現稱GEM）新股爆炒後急跌的影子。美國證交會SEC主席Gary Gensler周三出席記者會時，雖然未有點名提及尚乘數科、智富融資，但強調若有股份大起大落，都可能被證交會市場監控人員關注，當局正研究大幅波動的幕後原因。

尚乘集團（AMTD Idea，美：AMTD）旗下的尚乘數科於7月15日在美國紐約證券交易所上市，招股價為7.8美元，半個月間升幅已以十倍計算，直至上周初，尚乘數科一度炒高至2555美元，市值衝高至全球第9大，引發市場嘩然。尚乘數科周一、周二連續兩日跌幅逾4成後，最新股價回落至217.4美元。

長和李嘉誠與尚乘數科劃清界線 「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」，可見【下一頁】

金融承銷和諮詢服務商智富融資上周五掛牌，招股價4美元，首日掛牌一度炒高至235.95美元，次日更高見249.94美元，但在第三日股價股價就單日大跌近9成，最新股價僅報12.3美元。

兩家港產美股動盪表現令許多華爾街人士困惑，猜測這些股票是否獲抱團散戶熱炒，還是股票代碼錯誤，以至存在某種形式的市場操縱。

香港創業板早年也曾發生多宗類似上市初期大升後急瀉的個案，令市場質疑相關企業的上市目標，自證監會以前置式監管管理上市申請，及早介入具有警號的申請，連同聯交所改革創業板，近年情況已不再復見。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

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記者：麥德銘

美股 創業板 創業板 證監會

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