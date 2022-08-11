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【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？

商業 11:48 2022/08/11

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美國迪士尼宣布由12月起，Disney+無廣告月費將會加價38%。（法新社圖片）

串流平台競爭激烈，即使是迪士尼旗下的Disney+，亦持續錄得虧蝕。美國迪士尼宣布由12月起，Disney+無廣告月費將會加價38%，至每月10.99美元（約86港元）；暫未知香港何時跟隨加價。

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美國迪士尼宣布，由12月8日起，美國Disney+推出有廣告版，月費將會為7.99美元（約62港元），即無廣告版的現有價格。而無廣告版的月費則會上調3美元（約23港元），加幅高達38%。

香港Disney+預設為無廣告，現時基本月費為73元，如一次過訂閱一年，則每月平均61.5元。換言之，香港即使未加價，亦已比美國Disney+昂貴。

除了Disney+，迪士尼旗下的其他串流平台包括Hulu及ESPN+的服務亦要加價，加幅由14%至43%不等。

迪士尼串流平台平台大幅加價，與其串流服務虧損擴大有關。Disney+、Hulu及ESPN+於第三季合共錄得11億美元虧蝕，比市場預計多3億。即使Disney+期內新增1500萬訂閱用戶，但仍無阻虧損擴大。截至6月底，三個平台的串流服務訂閱用戶逾2.21億。

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責任編輯：葉泳珊

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