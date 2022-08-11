【港元拆息】港滙略強　觸7.843附近　1個月HIBOR七連升　報1.63756厘創28月新高

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【港股夜期+ADR】阿里美股高港3% 夜期升228點（不斷更新）
美國昨晚公布低於市場預期的通脹數據後，美滙指數跌穿106，港滙略強，曾高見約7.843附近，且美債息下跌，紓緩港美息差壓力。本港銀行同業拆息（HIBOR）今則連續4日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升7天，報1.63756厘，按日升7.1個基點，是自2020年4月8日報1.67994厘後新高。
華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，目前港滙稍離開7.85弱方兌換保證，只屬短暫的波動，而過去幾個月，在金管局外滙干預較密時，港元拆息表現會較敏感，升幅會比較大，但隨後都會相應回落，港元和美元的息差繼續拉闊，故相信未來幾日報價有機會回落。
今日「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續12個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.41351厘，升10.5個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.35631厘，升3.4個基點，是自2020年1月6日報2.35643厘後新高。12個月HIBOR報3.60560厘，升2.9個基點。
晚上9時55分，港滙報7.8442。姜靜指，港匯昨日開始輕微走高，主要是在美國通脹數據出爐前，滙市投資者較謹慎，加上港府周五開始縮短酒店隔離至三日，航班搜查量急升，市場憧憬該政策將帶動訪港人流，氣氛受到提振，但因港美息差持續、股市缺乏明顯向上動力以及缺少大型集資活動，對港元的需求仍較弱，料美元兌港元未來一段時間都將續在7.845至7.85的區間波動。
|到期日
|8月11日
|8月10日
|隔夜
|1.41351
|1.30821
|1星期
|1.52321
|1.39542
|2星期
|1.55220
|1.43917
|1個月
|1.63756
|1.56691
|2個月
|2.00185
|1.91441
|3個月
|2.35631
|2.32226
|6個月
|3.09667
|3.01935
|12個月
|3.60560
|3.57691
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編輯：胡學能