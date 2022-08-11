【港元拆息】港滙略強　觸7.843附近　1個月HIBOR七連升　報1.63756厘創28月新高

▲ 【港元拆息】港滙略強 曾見7.844附近 1個月HIBOR七連升 報1.63756厘創28月新高

美國昨晚公布低於市場預期的通脹數據後，美滙指數跌穿106，港滙略強，曾高見約7.843附近，且美債息下跌，紓緩港美息差壓力。本港銀行同業拆息（HIBOR）今則連續4日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升7天，報1.63756厘，按日升7.1個基點，是自2020年4月8日報1.67994厘後新高。

華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，目前港滙稍離開7.85弱方兌換保證，只屬短暫的波動，而過去幾個月，在金管局外滙干預較密時，港元拆息表現會較敏感，升幅會比較大，但隨後都會相應回落，港元和美元的息差繼續拉闊，故相信未來幾日報價有機會回落。

今日「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續12個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.41351厘，升10.5個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.35631厘，升3.4個基點，是自2020年1月6日報2.35643厘後新高。12個月HIBOR報3.60560厘，升2.9個基點。

華僑永亨：縮短酒店隔離期 刺激港滙走高

晚上9時55分，港滙報7.8442。姜靜指，港匯昨日開始輕微走高，主要是在美國通脹數據出爐前，滙市投資者較謹慎，加上港府周五開始縮短酒店隔離至三日，航班搜查量急升，市場憧憬該政策將帶動訪港人流，氣氛受到提振，但因港美息差持續、股市缺乏明顯向上動力以及缺少大型集資活動，對港元的需求仍較弱，料美元兌港元未來一段時間都將續在7.845至7.85的區間波動。

到期日 8月11日 8月10日 隔夜 1.41351 1.30821 1星期 1.52321 1.39542 2星期 1.55220 1.43917 1個月 1.63756 1.56691 2個月 2.00185 1.91441 3個月 2.35631 2.32226 6個月 3.09667 3.01935 12個月 3.60560 3.57691

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編輯：胡學能