【港元拆息】港滙略強　曾見7.844附近　1個月HIBOR七連升　報1.63756厘創28月新高

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【港產美股】香港創業板爆炒方式輸出美國？ 美國證交會主席：密切監察幕後原因、尚乘數科智富融資高位插9成
美國昨晚公布低於市場預期的通脹數據後，美滙指數跌穿106，港滙略強，曾高見約7.844附近，且美債息下跌，紓緩港美息差壓力。本港銀行同業拆息（HIBOR）今則連續4日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升7天，報1.63756厘，按日升7.1個基點，是自2020年4月8日報1.67994厘後新高。
以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續12個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.41351厘，升10.5個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.35631厘，升3.4個基點，是自2020年1月6日報2.35643厘後新高。12個月HIBOR報3.60560厘，升2.9個基點。
今早11時38分，港滙報7.8459。
|到期日
|8月11日
|8月10日
|隔夜
|1.41351
|1.30821
|1星期
|1.52321
|1.39542
|2星期
|1.55220
|1.43917
|1個月
|1.63756
|1.56691
|2個月
|2.00185
|1.91441
|3個月
|2.35631
|2.32226
|6個月
|3.09667
|3.01935
|12個月
|3.60560
|3.57691
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編輯：胡學能