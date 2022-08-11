【港元拆息】港滙略強　曾見7.844附近　1個月HIBOR七連升　報1.63756厘創28月新高

美國昨晚公布低於市場預期的通脹數據後，美滙指數跌穿106，港滙略強，曾高見約7.844附近，且美債息下跌，紓緩港美息差壓力。本港銀行同業拆息（HIBOR）今則連續4日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升7天，報1.63756厘，按日升7.1個基點，是自2020年4月8日報1.67994厘後新高。

以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續12個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.41351厘，升10.5個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.35631厘，升3.4個基點，是自2020年1月6日報2.35643厘後新高。12個月HIBOR報3.60560厘，升2.9個基點。

今早11時38分，港滙報7.8459。

到期日 8月11日 8月10日 隔夜 1.41351 1.30821 1星期 1.52321 1.39542 2星期 1.55220 1.43917 1個月 1.63756 1.56691 2個月 2.00185 1.91441 3個月 2.35631 2.32226 6個月 3.09667 3.01935 12個月 3.60560 3.57691

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編輯：胡學能