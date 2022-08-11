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【加密危機】黑客藉「跨鏈橋」RenBridge洗錢　涉案金額達42億元

科技 12:15 2022/08/11

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，跨鏈橋雖然是一種合法工具，但現時已成為洗錢的一個關鍵促進因素。（法新社）

近年黑客經常利用去中心化金融（DeFi）特性，透過加密貨幣途徑洗錢。區塊鏈分析機構Elliptic報告指出，自2020年以來，黑客通過區塊鏈的「跨鏈橋」（Cross-Chain Bridge）RenBridge洗錢，涉案金額高達5.4億美元（約42億港元）。

【安心出遊】防範旅遊網絡威脅　安全專家倡3大建議

跨鏈橋RenBridge是一種可以將ZCash和比特幣等虛擬貨幣轉換到以太坊網絡，然後再轉換到其他區塊鏈的方法。報告提到，跨鏈橋雖然是一種合法工具，但現時已成為洗錢的一個關鍵促進因素。它可使用戶避開監管，輕鬆地在網絡間轉移資金，這包括勒索軟件操作的收益和從其他鏈上盜竊的收益。

【黑客入侵】Twitter代碼更新引發漏洞　官方證實逾548萬賬號遭外洩

Elliptic提到，黑客利用RenBridge所洗的錢，是從日本加密網絡Liquid偷來的，而該黑客組織是與北韓有關。此外，RenBridge也很受俄羅斯的勒索軟件攻擊者歡迎，當中有1.53億美元（約12億港元）洗錢金額，也是通過RenBridge而得來。

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

責任編輯：陳卓賢

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