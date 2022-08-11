▲ 【恒大汽車】恒馳5推十大購車權益 15日內可退車退款、送終身整車保障等

恒大汽車 （00708） 旗下恒馳5早前正式上市，售價17.9萬元人民幣，為促銷恒馳5，恒馳再宣布十大購車權益，包括15日內可退車退款、整車終身質保等等。

十大購車權益如下：

1、提車後15日內可退車退款：自車輛交付之日15日之內，可提出退車申請，退款金額僅限於實際支付的購車款。

2、提車後三年內6折保值回購：提車後3年內，可以提前60天提出書面申請，回購車輛的價格為原車輛價格（發票價）的6折。

3、前一萬輛車定金10000元人民幣，可作20000元人民幣使用。

4、免費提供恒馳H-Pilot智能輔助駕駛包。

5、整車終身質保：在汽車三包有關的法律法規規定的質保期屆滿後，提供整車終身質保服務。

6、三電終身質保：在汽車三包有關的法律法規規定的質保期屆滿後，提供三電終身質保服務。

7、終身享受每年2次免費基礎保養。

8、贈送家用充電樁及免費安裝服務：可預約免費安裝線材長度30米以內的7kW充電樁（—年內有效）。

9、贈送5年（10G/月）車載流量包。

10、終身享受24小時免費道路救援。

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編輯：陳韻妍