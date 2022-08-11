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【僱員培訓】94%企業將科技融入培訓　虛擬教室成主要網上學習平台

科技 11:34 2022/08/11

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雖然疫情下經濟不景，但僱員培訓各方面指標都於過去一年有所回升。（資料圖片）

疫情下混合辦公模式已成常態，愈來愈多機構都利用網絡資源，使僱員即使在家工作也能進行網上培訓。香港人力資源管理學會的《2021年僱員培訓及發展需求調查報告》指出，94%企業表示已將科技融入培訓，較過去十年平均值高出29%，當中虛擬教室更是主要網上學習平台。

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香港人力資源管理學會向全港116間不同行業機構、共7.44萬名全職僱員進行調查，以了解香港整體在職培訓及發展。調查發現，有94%企業表示已將科技融入培訓，相比過去十年平均值只有65%，反映企業採用網上學習科技培訓僱員的趨勢持續顯著。

近6成企業採用培訓影片

此外，有45%受訪企業指出，相對2020年，他們在2021年投放更多資源發展網上學習。至於常用的網上學習平台首三位，分別是虛擬教室/網上研討會（74%）、培訓影片（59%）以及電子圖書館（48%）。

該學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌表示，網上研討會/虛擬教室是最主要的網上學習模式，可以促進導師員工交流，提升培訓成效。至於其他嶄新網上培訓趨勢，如元宇宙和桌上遊戲，都將啟發創新培訓策略，提高員工學習興趣。

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報告又提到，雖然疫情下經濟不景，但僱員培訓各方面指標都於過去一年有所回升。例如，培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率，從2020年的1.3%升至2021年的1.9%；而培訓預算相對員工整體基本薪酬的比率，也從2020年的2.5%上調至2021年的2.8%。

曾永昌表示：「大量海外及本地人才外流，勞工市場自然首當其衝，因此企業都將大部分培訓及發展開支用於招攬及培育新員工。」他又認為大辭職潮短期內不會消失，企業必須加倍投放資源於僱員培訓及發展，鞏固現有的人才庫。

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責任編輯：陳卓賢

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