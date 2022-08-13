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富通企業家發展計劃——燃亮自己　成就他人 憑幹勁打造至FIT團隊

iMoney智富 00:00 2022/08/13

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很多人都明白，人生沒有多少個精彩而豐盛的十年，但真正懂得為人生規劃，繼而付諸行動的人又有多少？富通保險行政區域總監伍啟文（Man Ng）想必是其中之一。從事保險財策工作逾30年，Man在建立個人事業之餘更積極招募和培育年輕新進，去年更有多名新成員透過「富通企業家發展計劃」（LEAP & Beyond）加入團隊，成為LEAP & Beyond招募最多的區域。想知其團隊有何魅力？今期立即為大家揭曉。

年輕時代的Man已不甘平凡，經常思考自己10年後會變成怎樣？「我不想10年後的自己會原地踏步。」因此，他選擇投身擁有廣闊發展空間的保險業，其後更建立F.I.T.團隊，為培育行業年輕新進出力。

了解客戶需要　提供貼心服務

Man表示，F.I.T. 除代表了Finance（專業理財）、Improvement（追求卓越）及Technology（創科發展），同時也包含We are Financial Independent Trainer（我們是財務自由規劃師）。

「我期望團隊以至客戶能透過F.I.T.，打造一個至FIT的完美人生。」Man表示，富通保險作為新世界集團生態圈的一份子，能與集團多元化業務合作，從創富傳承、健康養生到優質生活等產生協同效應，不但有助提升團隊在業內的優勢，還能為客戶提供一站式專業服務。「富通保險乃屬新世界集團的主要成員之一，憑着多元化的業務和信譽超著的品牌，令客戶倍添信心，更令我們引以為榮。」

至於LEAP & Beyond計劃乃為有志發展個人事業，建立專業團隊的人士提供平台，讓他們發揮所長。「F.I.T.團隊中亦有不少成員參與LEAP & Beyond計劃。」Man讚賞計劃能為新入職者提供獨特而專業的培訓，包括邀請專業形象顧問提供儀表指導，以及安排他們參觀集團的架構，了解集團的發展理念，以及不同業務的發展情況，令他們對集團的生態圈有更深入的了解，從而為客戶提供更全面的服務和體驗。

無懼市場順逆　有決心事竟成

儘管LEAP & Beyond計劃猶如一支強心針，但疫情對各行業造成打擊，或會增加新人入行的憂慮。「不少人始終擔心行業前景，害怕會如其他行業般被裁員或解僱。」不過Man認為，保險代理人的工作猶如個人事業，只要具備專業知識，其實毋須過於擔憂市場前景，「只要市場對保險財策仍然存在需求，大家只需保持良好的表現，實在毋須擔心沒有發揮空間，總有一天會獲得客戶賞識的。 」

問及Man對市場前景為何如此充滿信心，他直言關鍵並非信心，而是決心。「早前我跟一位年輕友人談及其考試問題，當問到他有否信心通過考試，他給我的回應是：『這不是信心問題，而是決心問題。』其回應令我重新想起，成敗往往在於決心，只要有必勝的決心，我們定會找到應對的方法。」

對於部分仍在猶豫應否投身保險業的人士，Man勉勵大家不要把問題想得太複雜，「只要你有決心要在業內做出成績，你終會找到辦法。」當然，除了決心以外，他強調培訓和支援亦同樣重要，而其團隊內的資深成員、部門主管，以至一眾同事均樂於為新人提供指導，加上LEAP & Beyond計劃和新世界集團這兩大平台作為後盾，無疑能助新人順利開展個人事業，踏上成功之路。

積極培育新進　建立多元團隊

為幫助更多有志發展個人事業的年輕人邁出第一步，Man指出團隊近年積極招募和培育年輕一代成為行業接班人。「不要擔心自己能否成功，因為只有作出嘗試才會知道結果。」他勉勵年輕人勇於接受挑戰，放膽嘗試。

目前，F.I.T團隊約有120名成員，Man直言會繼續配合公司的發展方向，善用集團的支援，積極培育新一代的接班人，讓他們獲得理想的發展和回報，並助行業實現持續發展。

「我曾觀看一齣電影，當中的一句對白令我留下深刻印象，它就是『將來的我，會感謝今天的我』；但對我來說，『今日的我，很感謝昨天的我。』才更貼切，因為我能有今日的成績，全因為昨天的努力。」Man直言十分感恩當初選擇加入了保險業及富通保險這個大家庭，令他能在這個廣闊的空間中發展個人事業。


設功能組別為團隊作支援

為使團隊成員在發展事業時更得心應手，Man在團隊內設立了4大功能組別，為成員提供支援。「這4個組別分別負責處理團隊內有關生產力、招募、培訓以及文化如品牌宣傳、義工活動等不同事務，期望能讓團隊成員更專注為客戶服務。」

此外，除了公司提供的培訓和「富通企業家發展計劃」以外，Man亦有為成員提供名為KASH的在職培訓，當中涵蓋知識（Knowledge）、心態（Attitude）、技巧（Skill）及習慣（Habit），期望助他們更快掌握所需的知識和技巧，令他們能在瞬息萬變的市場環境中站穩陣腳。
 

「富通企業家發展計劃」

富通保險推出「富通企業家發展計劃」（「LEAP & Beyond」），旨在吸納高潛力的財務策劃專才，培育保險金融業未來領袖。「LEAP & Beyond」就是富通保險的企業家精神。我們相信，只要思維改變，事業才會有新的局面。

Leader：具領袖才能，帶領團隊創造事業高峰
Entrepreneur：企業家思維，跳出舒適領域，打造非凡事業優勢
Achiever：洞察機遇，積極開創傑出成就
Partner：強強聯手，推動協作及支援，共創多贏

如欲了解更多「富通企業家發展計劃」的資訊，可瀏覽網址：www.ftlife.com.hk/leap

富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）於2019年成為新世界集團一份子。

（特約）

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