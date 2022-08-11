【券商點睇】招證料下半年原材料漲幅放緩 統一企業利潤率壓力降

統一企業（00220）上半年收入139億元（人民幣，下同）﹐按年上升7.2%，比招證國際預測低1.4%，淨利潤6.14億元，按年減少27.5%，比該行預測低27.6%，毛利率30.1%，比該行預測高1.1個百分點。招證國際認為，原材料成本上升的影響低於預期，因利用率和高端化提高。

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該行報告指，上半年零售價格在5元以上的產品佔收入的43.7%，按年上升2.4個百分點。今年第二季，公司的食品整體受益於疫情封控措施，食品銷售較第一季的按年增長高個位數有所改善。至於飲料，飲料流水受到疫情限制的負面影響，第一季流水按年增長兩位數百分點。

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雖然棕櫚油價格仍有按年增長，但增速已從上半年開始放緩。如果這一趨勢持續下去，下半年的利潤率壓力可能會降低。該行將2022年的每股盈利預測下調15%，以反映上半年的業績，維持「增持」評級，目標價8.3港元，相當於19倍預測市盈率。

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撰文：林衛