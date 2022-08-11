  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】提高派息率成股價催化劑 中聯通目標睇5元

股樓投資 12:27 2022/08/11

分享：

分享：

國泰君安發表報告維持中國聯通（00762）目標價5元和投資評級為「買入」，主要考慮到公司不斷上升的盈利水平和派息。該行預測2022至2024年公司的每股盈利為0.54元（人民幣，下同）、0.593元及0.631元。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

國泰君安預計，2022年產業互聯網業務收入將實現接近30%的按年增速。公司計劃2022年雲資本開支按年提升88%而算力網絡資本開支提升65%。公司持續的投入和強勁的市場需求將使得其業務在下半年保持強勁增長。鑑於物聯網連接數不斷增加，預計物聯網收入的增速仍將很高。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

總體而言，EBITDA利潤率料會下降，但股東淨利將穩步增長。公司在繼續提升每股收益的同時，也將提高派息率，未來派息率可能會超過市場預期。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 買入 目標價 派息 中國聯通（00762）

下一篇文章

【券商點睇】招證料下半年原材料漲幅放緩 統一企業利潤率壓力降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份
瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款