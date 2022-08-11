【券商點睇】提高派息率成股價催化劑 中聯通目標睇5元

國泰君安發表報告維持中國聯通（00762）目標價5元和投資評級為「買入」，主要考慮到公司不斷上升的盈利水平和派息。該行預測2022至2024年公司的每股盈利為0.54元（人民幣，下同）、0.593元及0.631元。

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國泰君安預計，2022年產業互聯網業務收入將實現接近30%的按年增速。公司計劃2022年雲資本開支按年提升88%而算力網絡資本開支提升65%。公司持續的投入和強勁的市場需求將使得其業務在下半年保持強勁增長。鑑於物聯網連接數不斷增加，預計物聯網收入的增速仍將很高。

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總體而言，EBITDA利潤率料會下降，但股東淨利將穩步增長。公司在繼續提升每股收益的同時，也將提高派息率，未來派息率可能會超過市場預期。

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撰文：林衛