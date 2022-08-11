▲ 【全球經濟】新加坡向下修訂第二季經濟增長 按年仍升4.4%、遠優於香港

新加坡政府公布當地第二季GDP按年增長4.4%，較早前公布的預估數值4.8%為弱，但仍明顯優於香港第二季預估GDP按年收縮1.4%。新加坡指出，全球經濟環境受烏克蘭戰事和通脹所累，繼而下調當地全年GDP增長預測，由原先預期的增長3%至5%，向下修訂到3%至4%。

若以按季基準計算，新加坡第二季經調整GDP按季收縮0.2%，較首季按季增長0.8%轉弱。新加坡政府視連續兩個季度錄得按季收縮為「技術性衰退」，但預期第三季、第四季表現會有所改善，可避開衰退。

新加坡表示，上季經濟表現受累於電子製造業放慢，以至中國經濟前景轉弱拖低石油、化工產品需求。

雖然新加坡經濟增長數據明顯優於香港，但相對於香港通脹持續低於2%，新加坡7月最新公布的6月通脹達到6.7%，核心通脹也達4.4%。

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編輯：麥德銘