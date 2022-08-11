  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球經濟】新加坡向下修訂第二季經濟增長　按年仍升4.4%、遠優於香港

宏觀解讀 11:16 2022/08/11

分享：

分享：

【全球經濟】新加坡向下修訂第二季經濟增長　按年仍升4.4%、遠優於香港

新加坡政府公布當地第二季GDP按年增長4.4%，較早前公布的預估數值4.8%為弱，但仍明顯優於香港第二季預估GDP按年收縮1.4%。新加坡指出，全球經濟環境受烏克蘭戰事和通脹所累，繼而下調當地全年GDP增長預測，由原先預期的增長3%至5%，向下修訂到3%至4%。

若以按季基準計算，新加坡第二季經調整GDP按季收縮0.2%，較首季按季增長0.8%轉弱。新加坡政府視連續兩個季度錄得按季收縮為「技術性衰退」，但預期第三季、第四季表現會有所改善，可避開衰退。

新加坡表示，上季經濟表現受累於電子製造業放慢，以至中國經濟前景轉弱拖低石油、化工產品需求。

雖然新加坡經濟增長數據明顯優於香港，但相對於香港通脹持續低於2%，新加坡7月最新公布的6月通脹達到6.7%，核心通脹也達4.4%。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

相關文章：

【香港經濟】第二季香港預估GDP按年收縮1.4%　恒生：息口趨升礙復蘇步伐　星展：經濟增長或要開關才有較佳表現（第二版）

【主權基金】新加坡GIC近5年年化名義回報率降至7.7%　投資美國比例回升

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 新加坡 香港 通脹 GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升214點　阿里美股高港3.1%（不斷更新）
【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）
【美股收市】大幅加息壓力紓 道指勁彈535點 納指飆2.9%
【美股收市】大幅加息壓力紓 道指勁彈535點 納指飆2.9%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款