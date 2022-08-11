【新冠疫情】北韓宣布抗疫勝利 金正恩曾發高燒

正當各地新冠疫情出現反彈之際，北韓已連續多日未有錄得新增發燒個案。北韓領袖金正恩宣布，當地抗疫勝利，將當地防疫體降級。金正恩胞妹金與正表示，境內新冠疫情來自南韓，將考慮採取強硬報復措施。金與正同時透露，金正恩曾出現發燒症狀。

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北韓官媒《朝中社》報道，金正恩周三（10日）主持全國緊急防疫總結會議，期間宣布已消滅流入境內的新冠疫情，北韓在最緊急防疫戰中取得勝利。金正恩同時宣布，5月12日啟動的最緊急防疫體系即日起，降至需保持警惕的正常防疫體系。

金正恩表示，黨和政府根據目前防疫形式評估，及科學研究部門提供的詳細資料，得出抗疫完全勝利的結論，北韓成功在最短時間內，完成打造無病毒區的目標。但他強調，目前全球仍面臨公共衛生危機，周邊地區疫情仍未平息，距離安心放寬防疫仍為時尚早。

金正恩指，北韓將全面檢查邊境、海岸及空域的封鎖，並根據疫情大流行特點，確保封鎖措施徹底實施。

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金與正透露，金正恩曾發高燒，即他或曾感染新冠病毒。金與正強調，即使身患重症，金正恩仍心繫民眾。

金與正亦在會上發表講話指，是次疫情是反北韓勢力，藉助全球危機引發導致，南北韓邊境地區首先發生疫情。北韓當局不得不懷疑，南韓將反北韓傳單用作病毒輸入媒介，今後不能對從南韓飄來垃圾的現實袖手旁觀。

是次為金與正首次在正式場合發表講話，她在講話中強調，必須對敵人的投毒行徑採取強力對策，並採取報復性措施。金與正警告，若南韓政府繼續做出反人倫的犯罪行為，北韓在消滅病毒的同時，亦將消滅南韓政府。

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責任編輯：李俊儀