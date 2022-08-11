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【bitcoin】美通脹數據低於預期　資金重新流入加密貨幣　比特幣升半成、以太幣升一成

Hot Talk 11:00 2022/08/11

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美國7月份消費物價指數按年升8.5%、核心CPI按年升5.9%，俱低於預期，資金流向加密貨幣市場。上午10時56分，Bitcoin比特幣報24,254美元，升5.8%，以太幣報1875美元，升11.5%。

路透引述幣安（Binance）稱，由於通脹上升和歷史上的強勢美元打壓新興市場貨幣，幣安的客戶數量激增，惟幣安沒披露具體數字。中美洲國家薩爾瓦多去年將比特幣列為法定貨幣。幣安拉丁美洲區負責人Maximiliano Hinz指，其他拉丁美洲國家仍未通過具意義的加密貨幣立法，並不一定是壞事，「監管是一個框架，但不監管的東西並不總是負面，如果某個東西沒有被禁止，那麽它就是合法」。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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編輯：胡學能

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