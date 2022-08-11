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【AAPL】郭明錤：iPhone 14系列料平均加價15%　鴻海成贏家之一

股市 11:00 2022/08/11

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【AAPL】郭明錤：iPhone 14系列料平均加價15%　鴻海成贏家之一

果迷留意！有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤在社交平台上表示，蘋果旗艦新機iPhone 14系列平均售價 （ASP） 預計貴15%，售價介乎1,000至1,050 美元之間 （約7,846至8,238港元）。

郭明錤表示，由於iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 價格上調和更高的出貨比例，預估整個iPhone 14系列機型的平均售價將被拉高15%。

他又提到，鴻海將成為這次加價的贏家之一，鴻海今次拿下60%至70%的蘋果新機訂單，集團收入將顯著受惠iPhone 14 系列平均售價的提升，這亦難怪鴻海提高年度指引，從大致持平提升至增長。

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【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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編輯：姚卓然

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 iPhone 鴻海 科技產品
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