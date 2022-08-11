▲ 【大行分析】摩根資管許長泰：中資科網監管環境回穩、經濟反彈帶動需求升 看好互聯網平台盈利前景

過去18個月中資互聯網平台受監管改革衝擊，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，自今年第二季起，中央對互聯網平台的態度出現變化，專注於促進互聯網平台健康發展，這被視為當局支持互聯網及平台經濟繼續發展。

「中資互聯網平台已調整其業務模式，以符合法規，並削減成本以提高盈利能力，故此監管風險帶來的挑戰性下降，同時宏觀經濟環境改善，特別是本土需求上升，可能會提振這些科網企業的盈利前景。」

許長泰指，基於中資互聯網平台監管環境已有回穩跡象，為公司的未來企劃提供更具預見性的環境，加上中國經濟周期性反彈，將利好互聯網平台的收入前景。

消費電子及半導體需求放緩未來數月持續

與互聯網平台不同，消費電子及半導體行業於疫情期間受惠於強勁的全球需求增長，在家工作及娛樂需求快速上升，但隨經濟逐步復常，消費模式轉回對服務的需求，對產品的需求因而下降，而且經濟增長動力放慢，亦損害企業的需求。

許長泰預計，由於庫存控制相對保守，預期消費電子及半導體需求放緩情況於未來數月持續，而台灣是半導體生產行業中的最大代工廠，故台灣或可處於較有位位置，並能為各種業務更好地物色客戶。

他指出，台灣及南韓今年相對跑輸東南亞及印度等以本土需求為主的國家，兩個地方的市場估值處於數年來低位，相信與市場反映消費電子及半導體行業具挑戰的前景有關，只有當歐美經濟反彈，才有望提振兩地市場。

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編輯：陳韻妍