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【烏克蘭戰爭】烏批俄再襲核電廠附近地區釀多死 G7促俄軍撤走

環球政治 10:46 2022/08/11

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位處烏克蘭的歐洲最大核電廠附近地區近日成為俄羅斯與烏克蘭軍隊交火熱點，但外界憂慮軍事行動恐釀成核災。烏方批評俄軍再次襲擊核電廠鄰近區域，造成最少16人死亡。七國集團（G7）的外長亦促請，俄軍應立即撤出核電廠。

【烏克蘭戰爭】核電廠逾百桶核燃料險被炸 「無核災係奇蹟」 【下一頁】

烏克蘭政府周三（10日）指控，俄軍再次攻擊中部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近地區。當地官員指俄軍共發射80枚火箭炮襲擊有關地區，造成最少16人死亡，另有11人受傷。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏軍可能會作出回應，並呼籲西方盟友提供更多有力武器，強調烏方不會對今次襲擊袖手旁觀。幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）則批評俄軍，匿藏在核電站內肆意襲擊鄰近地區，因為了解烏軍知道反擊可能有極高風險。

【烏克蘭戰爭】克里米亞俄軍基地傳爆炸 烏方否認涉事 【下一頁】

俄方未有回應烏克蘭的指控，此前曾稱俄軍負責任地行動，並確保核電廠的安全。烏克蘭國家核能公司Energoatom指現時約有500名俄軍駐紮在核電廠，警告放射性物質可能被炸中，並指烏軍需在冬天時重新控制核電廠。

G7外長同日表示，高度憂慮核電廠的安全正承受嚴重威脅，指俄軍應立即撤出核電廠，讓烏克蘭重新控制。一眾外長更批評，莫斯科政府的行動危及整個地區的安全，更妨礙國際原子能機構監察烏克蘭核子活動的能力。

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責任編輯：吳漢培

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