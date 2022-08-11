▲ 【儲局官員】美國7月CPI低過預期 儲局官員︰不會動搖利率上行路徑

美國7月CPI按年升8.5%，核心CPI升5.9%，齊齊低於市場預期，令大幅加息預期降溫，美股大彈。不過，2位聯儲局官員分別表示，不會動搖儲局今明兩年利率上行的走向。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，預計今年餘下時間內及明年都將加息，以確保通脹回到2%的目標水平。埃文斯表示，雖然7月通脹數據顯示通脹相對之前2個月有所改善，但依然高得不可接受。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，那些認為明年初儲局會開始減息的想法不切實際的，那時候通脹很可能還遠高於2%的目標。

卡什卡利表示，雖然高興看到通脹放緩，但遠遠未到可宣布抗通脹取得勝利的程度，這雖是物價走勢朝著正確方向發展的第一個信號，但並沒有改變其利率路徑。

彭博經濟學家︰儲局不太可能放鬆抗通脹力度

另外，彭博經濟學家表示，上月整體及核心CPI均意外低於預期，但近期的薪資及生產率數據表明未來物價壓力依然存在，儲局不太可能放鬆抗通脹力度，而8月通脹數據可能也會較弱。市場對儲局轉向鴿派的預測令金融條件放鬆，這加大了儲局控通脹的難度。

根據最新利率期貨顯示，9月加息0.75厘的機會率，由一日前的68%回落至42.5%，0.5厘的機會率則由的32%增加至57.5%。

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責任編輯︰梁浩碩