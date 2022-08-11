▲ 【業績｜保險業】宏利金融次季盈利倒退近六成 新業務價值跌9%、中期息派0.33加元

宏利金融 （00945） 第二季盈利錄得11億加元，按年減少58.9%。新造業務價值錄得5.11億加元，按年減少9%，年度化保費等值銷售額錄得14億加元，按年減少1%，中期股息派0.33加元。。

集團錄得15.6億加元的核心盈利，按固定匯率基準計算，按年減少9%。季內「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得137%的水平。亞洲方面，新造業務價值下跌17%，反映香港、日本企業持有壽險及「亞洲其他地區」銷售下跌，以及「亞洲其他地區」的產品組合造成不利影響。加拿大方面，新造業務價值按年上升8%，主要由於大額團體保險銷量上升，惟保險業務組合帶來較少利好影響產生若干抵銷作用。美國方面，新造業務價值按年上升18%，主要由於邊際利潤因產品行動、國際銷量上升及利率上升而有所改善。

投資損手致盈利下跌

集團表示，次季盈利有所下跌，主要由於市場之直接影響引致撥備、 來自投資相關經驗的收益減少，以及核心盈利下跌。當中，由於股市表現不利好，以及多個市場出現重大利率變動而幅度及形態不一導致利率對沖成效不佳，同時亦歸因於匯率變動、待售債券之銷售錄得虧損，以及掉期息差的非平行移動帶來虧損。

至於核心盈利錄得跌幅，集團指主要由於企業及其他業務部新獨立及互惠基金的種子資金投資受到不利的市場因素所影響（而去年第二季則錄得盈利），以及全球財富與資產管理業務部的收費收入淨額亦受到不利的市場因素影響。此外，各保險業務部的新造業務收益有所下降、美國年金業務因今年第一季變額年金再保險交易完成以致有效業務盈利下跌，以及全球財富與資產管理業務部收費價差下降，均導致核心盈利受到影響。

宏利首席財務官韋寧頓表示，季内儘管面對銷售壓力，集團的開支效益比率仍然維持在 50%以下。期内有效保單業務較去年同期增長 7%，並佔保險核心盈利的大約四分之三，連同開支效益比率，這有助在不明朗的宏觀環境下保持盈利穩定。他又指，今年到目前為止已回購了大約2%的普通股。

展望第三季，集團將完成精算方法及假設之年度檢討。檢討包括全面研究公司美國長期護理業務經驗，儘管有關工作仍在進行中，初步結果顯示其對2022年第三季盈利的淨影響，以總體及長期護理業務而言皆接近中性，惟最終結果或會出現差異。

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