【港股市況】恒指黑期升約283點、道指期貨升40點　阿里巴巴ADR較港高3%（不斷更新）

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【內房危機】龍湖反彈半成 公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務 具充足可動用現金儲備（第二版）
美國通脹壓力紓緩，大幅加息預期降溫，美股勁彈，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開約180點，恒指料開報20032點。滙豐 （00005） ADR折合報52.24元，港股ADR收報高0.29元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報300.14元，較港收市價高4.54元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.66元，較港收市價高2.71元或3.1%。
【09：13】期指開報19848點，升282點或1.4%。
【08：55】銀濤控股 （01943） 開市前宣布短暫停牌。
【08：55】北大資源 （00618） 、RIMBACO （01953） 、竣球控股 （01481） 今早復牌。
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【08：12】【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後 美方削中國貨品關稅添難度
【08：10】恒指黑期升約283點，報19860點。道指期貨升40點，報33300點。
【08：00】【香港樓市】瑞銀：撤銷任何樓市「辣招」對本港地產商屬正面催化劑 新盤銷情佳料短期樓價已見底
【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152今日起招股 一手入場費4848.4元（第二版）
【07：45】港股ADR收報20032點，升180點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報52.24元，港股ADR收報高0.29元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報300.14元，較港收市價高4.54元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.66元，較港收市價高2.71元或3.1%。
【07：30】美國通脹壓力紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，CPI按月更零增長，大幅加息預期降溫，美股應聲彈。道指收市升535點，報33309點；標指升87點，報4210點；納指升360點或2.89%，報12854點。
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體
責任編輯︰梁浩碩