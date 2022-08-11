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【港股市況】恒指黑期升約283點、道指期貨升40點　阿里巴巴ADR較港高3%（不斷更新）

股市 09:13 2022/08/11

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港股市況不斷更新

美國通脹壓力紓緩，大幅加息預期降溫，美股勁彈，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開約180點，恒指料開報20032點。滙豐 （00005） ADR折合報52.24元，港股ADR收報高0.29元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報300.14元，較港收市價高4.54元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.66元，較港收市價高2.71元或3.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報19848點，升282點或1.4%。

【08：55】銀濤控股 （01943） 開市前宣布短暫停牌。

【08：55】北大資源 （00618） 、RIMBACO （01953） 、竣球控股 （01481） 今早復牌。

【08：54】【盈喜盈警】讀書郎料上半年由盈轉虧　蝕最多約4500萬元人幣　一文看清企業數據（不斷更新）

【08：40】【業績｜保險業】宏利金融次季盈利倒退近六成　新業務價值跌9%

【08：12】【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後　美方削中國貨品關稅添難度

【08：10】恒指黑期升約283點，報19860點。道指期貨升40點，報33300點。

【08：00】【香港樓市】瑞銀：撤銷任何樓市「辣招」對本港地產商屬正面催化劑　新盤銷情佳料短期樓價已見底

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152今日起招股　一手入場費4848.4元（第二版）

【07：45】港股ADR收報20032點，升180點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報52.24元，港股ADR收報高0.29元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報300.14元，較港收市價高4.54元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.66元，較港收市價高2.71元或3.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹壓力紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，CPI按月更零增長，大幅加息預期降溫，美股應聲彈。道指收市升535點，報33309點；標指升87點，報4210點；納指升360點或2.89%，報12854點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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