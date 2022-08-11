【港股市況】恒指升400點試企二萬關　阿里巴巴、美團、小米齊升3%　內險股午後抽上、國壽升近4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹壓力紓緩，大幅加息預期降溫，美股勁彈，港股今早反彈高開229點，其後升幅逐步擴大，曾升近400點高見20002點。恒生指數半日升348點，報19959點，成交435.7億元。恒生科技指數升2.7%，報4287點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升近3%；創科 （00669） 績後升逾10%；中芯 （00981） 績前升4%；華虹半導體 （01347） 升逾7%。

分析文章︰

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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財經日誌：

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即市走勢︰

【13：53】內險股午後抽上，國壽 （02628） 升近4%；平保 （02318） 升近3%；太保 （02601） 升5%。

【13：51】【中芯國際】ARM創辦人之一Brown領英宣布辭任中芯國際董事 任期原訂至明年、「國際進一步分化」

【13：47】大市升400點，報20011點；科指升3%，報4298點。

【13：45】藥明生物 （02269） 反彈幅度擴大至逾5%，高見71.55元。

【13：41】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、美團 （03690） 分別升3%。

【13：41】大市升幅再擴大至近400點，報19994點，升383點；科指升2.8%，報4291點。

【13：19】港股午後初段升勢回順，恒指最新升約307點，報19917點；科指升2.3%，報4267點。

【13：19】華虹半導體 （01347） 升幅收窄，最新升近3%報26元，今早曾高見27.3元。

【13：17】手機設備股升幅擴大，其中丘鈦 （01478） 升逾15%，高偉電子 （01415） 轉升逾3%，破頂高見16.76元。另外，舜宇 （02382） 升逾6%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【13：16】將公布業績的李寧 （02331） ，升幅擴大至逾5%，高見66.25元；安踏 （02020） 升近4%；特步 （01368） 升逾5%。

【13：14】中海外 （00688） 午後跌逾2%；潤地 （01109） 跌近1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升0.4%；龍湖 （00960） 升4%。

【13：03】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 午後初段升逾3%；騰訊升逾1%；美團 （03690） 升逾2%；京東 （09618） 升0.6%。

【13：01】華虹半導體 （01347） 績後升逾6%；中芯 （00981） 績前升逾3%。

【13：00】太古 （00019） 績後抽升近8%，高見48.8元。

【13：00】港股午後初段升346點，報19957點。科指升2.8%，報4293點。

【12：40】太古 （00019） 公布，擬斥最多40億元回購普通A股和B股。

【12：14】【業績│太古地產】太古地產半年基本溢利減8%至41億元、第一次中期息增至0.32元 冀每年股息有中個位數增長

【12：10】【業績｜芯片股】華虹半導體次季溢利升九成 稍遜市場預期

【12：07】【太古業績】太古半年基本溢利按年增38%至17.3億元 太古A每股派息增15%至1.15元

【12：00】恒生指數半日升348點，報19959點，成交435.7億元。恒生科技指數升2.7%，報4287點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升近3%；創科 （00669） 績後升逾10%；中芯 （00981） 績前升4%；華虹半導體 （01347） 升逾7%。

【11：47】【港元拆息】港滙略強 曾見7.844附近 1個月HIBOR七連升 報1.63756厘創28月新高

【11：44】港股中午收市前，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 轉升0.6%。

【11：40】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾4%，高見17.92元。

【11：38】大市升近400點，重上20000點，報20002點，升391點；科指升3.1%，報4302點。

【11：37】【恒大汽車】恒馳5推十大購車權益 15日內可退車退款、送終身整車保障等

【11：31】內地股市半日上升，上證升1.2%；深證升1.6%；創業板指升2%。

【11：28】恒指最新升約340點，報19951點，上試收復20000點。

【11：21】明源雲 （00909） 逆市跌逾6%，破底低見6.13元。

【11：17】花旗下調聯想 （00992） 目標價，由10.8元下調至9.7元，維持「買入」評級，聯想股價升近4%，高見7.17元。

【11：17】藥明生物 （02269） 反彈4%，高見70.8元。

【11：14】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾6%，高見118.7元；瑞聲 （02018） 升近4%，高見15.16元。

【11：09】小米 （01810） 短綫拉升，最新升逾3%，高見11.94元。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升2%；騰訊 （00700） 升逾1%。小米新一代折疊旗艦手機小米MIXFold2將於晚上7時發布。

【小米手機】小米雷軍：新一代折疊旗艦手機小米MIXFold2 將於周四晚上7時發布

【11：08】恒指升約300點，報19912點，升301點。科指升2.5%，報4280點。

【11：07】芯片股升幅擴大，中芯國際 （00981） 升近4%，高見17.8元；華虹半導體 （01347） 升逾8%，高見27.3元。

【11：02】火幣科技 （01611） 升逾1%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 乾跌3%；美圖公司 （01357） 升逾2%。

【bitcoin】美通脹數據低於預期 資金重新流入加密貨幣 比特幣升半成、以太幣升一成

【11：01】大市最新升約245點，報19856點；科指升2.1%，報4262點。

【11：00】中芯國際 （00981） 最新升3%，高見17.66元。

【10：54】中芯國際 （00981） 績前升逾2%；華虹半導體 （01347） 升近7%。

【10：53】手機設備股普遍向上，舜宇 （02382） 升逾5%；瑞聲 （02018） 升近3%。另外，丘鈦 （01478） 升一成；至於高偉電子 （01415） 逆市偏軟跌0.5%。

【AAPL】郭明錤：iPhone 14系列料平均加價15% 鴻海成贏家之一

【10：50】香港科技探索 （01137） 升幅擴大至逾4%，高見4.72元。

【10：48】ATMX最新分別升逾1%；京東 （09618） 跌0.5%。

【10：37】內房股反彈乏力，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌1%；碧桂園 （02007） 升幅縮窄至0.4%；龍湖 （00960） 升幅收窄至3%。

【10：33】將於今日公布業績的李寧 （02331） ，股價最新升逾4%，高見65.3元。

【10：31】【電動車】工信部發布新一批免徵車輛購置稅目錄 吉利、比亞迪、小鵬有份

【10：20】RIMBACO （01953） 高開轉跌，最新跌6%，低見0.3元，今早曾高見0.5元。

【10：18】創科 （00669） 升幅擴大至逾11%，高見96.9元。

【10：11】檸萌影視 （09857） 上市翌日，股價逆市跌近1%，低見26.05元創上市後新低。

【10：09】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌0.7%；潤地 （01109） 跌0.5%；碧桂園 （02007） 升0.9%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升幅收窄至半成。

【10：07】阿里巴巴 （09988） 升幅縮至2%內，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，大市最新升203點，報19814點；科指升1.5%，報4236點。

【10：03】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升逾4%。

【10：00】兗礦能源 （01171） 升逾3%，破頂高見27.8元；中煤能源 （01898） 升逾2%；神華 （01088） 升逾1%。

【09：53】北大資源 （00618） 最新升1.2倍，曾升1.8倍高見0.46元。

【09：52】恒指最升約245點，報19856點；科指升1.9%，報4252點。

【09：50】香港科技探索 （01137） 升逾3%，高見4.65元。旗下電商平台HKTVmall上月總商品交易額（GMV）6.31億元，按年增幅進一步放緩至11.5%，而按月增2.4%。

【香港科技探索】HKTVmall 7月訂單總交易額6.31億 按年增速放緩至12%

【09：48】北大資源 （00618） 達成復牌指引，股價復牌後升逾54%，高見0.26元。

【09：46】中芯國際 （00981） 升近2%；華虹半導體 （01347） 升近3%。

【09：43】丘鈦 （01478） 升逾12%，高見4.64元，成交393萬元。丘鈦此前公布，7月手機攝像頭模組的銷量錄3746.4萬件，按月升26.3萬件，按年跌3.9%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%；京東 （09618） 逆市跌0.6%。

【09：39】昨日曾升1倍的MI能源 （01555） ，股價今早逆市回吐15%，低見0.118元。

【09：35】龍湖 （00960） 早段反彈一成，高見23.2元。

【09：34】靈寶黃金 （03330） 中期純利約1.79億元人民幣，按年增約2.48倍，股價績後升逾15%，破頂高見1.28元。

【09：32】蔚來 （09866） 升逾6%；理想汽車 （02015） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 升逾3%。

【09：27】【中概股】諾亞控股破底後大彈7% 赴港第二上市未滿月 即部署轉換為港美雙重主要上市

【09：27】RIMBACO （01953） 控股股東洽售75%股權訂備忘，股價今復牌升近50%。

【09：26】竣球控股 （01481） 公布修訂建議根據一般授權配售新股配售價，由1.31元調高約1.5%至1.33元，股價復牌低開逾5%。

【09：23】【內房危機】旭輝高開2% 公司向大股東出售炮台山物業項目6成權益 作價6.74億元

【09：22】恒生指數開報19840點，升229點。恒生科技指數升1.7%，報4244點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；龍湖 （00960） 反彈逾5%；創科 （00669） 升一成。

【阿里巴巴9988】軟銀集團：8月起實物結算涉阿里預付遠期合約 涉最多2.42億股阿里ADR、持股權益跌9個百分點（第二版）

【內房危機】龍湖反彈半成 公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務 具充足可動用現金儲備（第二版）

【業績｜藍籌】創科實業上半年純利按年增1成 中期息增派12%至每股95仙

【09：13】期指開報19848點，升282點或1.4%。

【08：55】銀濤控股 （01943） 開市前宣布短暫停牌。

【08：55】北大資源 （00618） 、RIMBACO （01953） 、竣球控股 （01481） 今早復牌。

【08：54】【盈喜盈警】讀書郎料上半年由盈轉虧 蝕最多約4500萬元人幣 一文看清企業數據（不斷更新）

【08：40】【業績｜保險業】宏利金融次季盈利倒退近六成 新業務價值跌9%

【08：12】【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後 美方削中國貨品關稅添難度

【08：10】恒指黑期升約283點，報19860點。道指期貨升40點，報33300點。

【08：00】【香港樓市】瑞銀：撤銷任何樓市「辣招」對本港地產商屬正面催化劑 新盤銷情佳料短期樓價已見底

【07：45】【新股IPO】蘇新服務2152今日起招股 一手入場費4848.4元（第二版）

【07：45】港股ADR收報20032點，升180點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報52.24元，港股ADR收報高0.29元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報300.14元，較港收市價高4.54元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.66元，較港收市價高2.71元或3.1%。

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【07：30】美國通脹壓力紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，CPI按月更零增長，大幅加息預期降溫，美股應聲彈。道指收市升535點，報33309點；標指升87點，報4210點；納指升360點或2.89%，報12854點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩