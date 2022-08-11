【ET開市直擊】美國CPI出爐怎拆解 港股弱勢到幾時？（附Time code）

美國通脈數據出爐，7月CPI按年升8.5%，升幅下降，略低於市場預期，道指收市升535點，報33309點，大幅加息壓力紓緩？美股、港股大市點走？；港股上日收市挫近400點，不過恒指夜期隨即反彈逾200點，港股弱勢到幾時？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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01：17 - 港股今日焦點速覽

01：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：38 - 亞太股市早段市況速報

05：39 - 美國CPI受能源、二手車價格拖低 通脹似打圓頂

06：25 - 通脹回落未必是經濟措施奏效

07：25 - 美股可慢慢向上游走 加息於第四季料見頂

08：18 - 滙市澳元急彈 美滙不再急抽對美國大型國企盈利有利

09：28 - 美股業績期確立早前預測 3-6月波幅為未來上落區間

10：15 - 市場預期業績倒退 美股業績由倒退變增長

11：28 - 對實體經濟敏感板塊業績不佳走弱

13：27 - 汽車相關股造好 PC相關股較差

14：40 - 美股第三季會是見底時段 趁回調可揀績優股

15：31 - 大型科技股揀Apple（AAPL.US） 上升通道窄難搵位買入

16：35 - 新能源股可留意 揀First Solar（FSLR.US）、Plug Power（PLUG.US）

17：55 - 新能源法案支持電池儲存、氫能源

18：35 - 美國實體經濟股表現不差 W.W.Grainger（GWW.US）破頂

20：13 - 晶片股揀ON Semiconductor Corporation（ON.US）、軟件設計股Synopsys（SMPS.US）

21：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路

22：40 - 港股短期會反彈 第四季才會好轉

23：30 - 通關政策追不上外圍經濟發展

23：55 - 佩洛西離台後氣氛緊張 地緣局勢影響港股

25：15 - 主題型ETF有資金流出 大市指數ETF有資金流入

26：25 - 內地CPI未來料會向上 跟豬周期脗合

30：18 - 汽車股低撈？ 蔚來 （09866） 毛利見底回升機會最大

31：15 - 理想 （02015） 短期毛利或見頂 成本控制較好

31：45 - 港股開市初段市況速報

33：05 - ET個股推介：領展 （00823）

36：54 - 內房股速報：龍湖集團 （00960） 、旭輝控股集團 （00884） 、碧桂園 （02007）

37：35 - 業績股速報：創科實業 （00699） 、香港科技探索 （01137） 、聯想集團 （00992）

38：20 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）有貨可追加？

39：28 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc（ENPH.US）283美元買算高追？

41：08 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc（ENPH.US）咩位可分注買入？ Invesco Solar ETF（TAN.US）、iShares S&P Global Clean Energy Index Fund（ICLN.US）ETF點睇？

43：15 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）230美元有貨點部署？ 業績跑輸超微（AMD.US）點睇？

48：10 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 遭軟銀減持會持續下跌到幾多？110元蟹貨怎部署？

52：17 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）何時重上1000美元？

55：20 - 觀眾問股：下半年可留意零售股Amazon（AMZN.US）、Walmart（WMT.US）點睇？

56：23 - 觀眾問股：美國銀行股點睇？ Goldman Sachs Group（GS.US）334美元買入

58：35 - 觀眾問股：Airbnb（ABNB.US）120美元買入今年目標價多少？有冇機會回升到一年高位？Alphabet（GOOG.US）130美元有少少貨現價可以溝嗎？抑或等機會減持轉買Amazon（AMZN.US）？

1：00：25 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 點睇？

1：01：25 - 港股業績揀創科實業 （00669） 績後料見底 可考慮入手

1：02：15 - 港股、A股開市初段市況速報

1：02：55 - 財經日誌提提你



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責任編輯：何美澄