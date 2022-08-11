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【美股業績｜Disney】迪士尼季績勝預期　Disney+訂戶增至1.52億、12月起加價並推有廣告版本

股市 07:56 2022/08/11

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【美股業績｜Disney】迪士尼季績勝預期　Disney+訂戶增至1.52億、12月起加價並推有廣告版本

迪士尼 Disney（美︰DIS）公布季度業績。迪士尼季度收入215億美元，高於市場預期的209.6億美元，每股收益1.09美元，亦高於市場預期的0.96美元。Disney+訂閱總數增至1.52億，高於分析師預期的1.47億，Hulu、ESPN+ 及Disney+總數擁有逾2.21億流媒體訂閱用戶，略高於Netflix（美︰NTFX）的2.2億。迪士尼股價盤後升近7%，報120.1美元。

期內，迪士尼樂園、體驗及產品部門收入增長72%至74億美元，較去年同期的43億美元。公司表示，出席人數、入住房間夜數及遊輪航行人數有所增加。

Disney+、Hulu及ESPN+合計虧損11億美元，比分析師的平均預期高3億美元，反映服務內容成本上升。

12月8日在美國地區開始，推帶有廣告版本的Disney+，月費為7.99美元，相當於現時沒有廣告版本的Disney+的價格。至於沒有廣告版本的Disney+，月費則加至10.99美元，加價3美元或38%。 

迪士尼將Disney+的2024年訂戶預測下調至2.15億-2.45億，較先前指引的上下範圍均下調1500萬。根據2020年底時的指引，Disney+訂戶到2024年將達2.3億至2.6億。公司重申，預期Disney+將在2024財年末實現盈利。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 Disney＋ 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney 迪士尼樂園

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