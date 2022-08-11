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【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後　美方削中國貨品關稅添難度

股市 08:12 2022/08/11

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【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後　美方削中國貨品關稅添難度

中國近日針對台灣進行圍島軍演，以反對美國眾議院議長佩洛西訪台。美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受《彭博》訪問時表示，自佩洛西訪台後，兩國地緣政治關係陷入了「特別複雜」的地步，對3000多億美元中國進口商品關稅豁免增加了一些挑戰。

雷蒙多表示，現在中美兩國就削減關稅問題變得更有難度了，但希望兩國可回到一個容許展開更多討論的狀態，並指美國總統拜登對削減關稅「十分謹慎」，不願做出任何會傷害美國勞工的決定。不過，她又指，「我知道他在關注這個問題。我們最近還再次討論了，我估計他很快就會做出決定。」

另外，據《路透》引述消息人士報道，中國的圍台軍演引來美國政府重新考慮豁免部分中國貨關稅的方案，並指至少在短期內不會作出決定。有白宮官員表示，拜登對此事仍未作出最後決定。

拜登較早時表明，美國正研究豁免部分中國貨關稅，以降低通脹的可能性。不過，昨晚公布的CPI可見美國通脹壓力有所紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，CPI按月更零增長。

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編輯：姚卓然

 

地緣政治 外交 中美貿易戰 軍事演習 佩洛西 拜登 美國眾議院 關稅 特朗普 貿易戰

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