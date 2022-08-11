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【理財智慧】政府推出為長者而設銀色債券 回報夠唔夠吸引

理財智慧 17:31 2022/08/11

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在前日（8月9日），政府宣佈推出第七輪專為長者而設的「保本」銀色債券，由於受美國加息影響，雖然與以往由港府發行的債券一樣，其回報與通脹掛勾，但這次的銀色債券是史上保證最高息的政府發行債券，雖然對於年齡設限，但由於回報相對吸引，相信都有不少長者會申購，本文便會略作介紹以及分析是否值得購買。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

政府債券

現時香港政府發行的債券，主要是銀色債券、綠色債券和iBond，但今次已經是第七輪的銀色債券，以往的銀色債券都吸引不少銀髮族認購。債券的回報與發行者的評級有關，由於香港政府的財政健康，在各評級機構都有不錯的評級，因此其發行的債券違約風險接近零，可以視為無風險的債券，而不是投資類型的債券，適合一些只能承受極低風險的投資者。

銀色債券

今次只限於1963年前出生的讀者申請，總發行額最多為450億元。今次的債券保證息率為4厘，每手為10,000元，每半年派息一次。每位申請人最高可申請100手，以每手10,000元計算，每年可得最少400元的保證回報。為了避免被年輕的投資者買到，有別於綠色債券和iBond可以在二級市場買賣，銀色債券將不會設有二手市場。當然政府也提出，如果需時時可以到時轉售給政府。與其他港府發行的債券一樣，年期為三年，如果有需要的長者，可以前往銀行或證券商進行申請，於8月23日開始接受申請，9月2日截止。

對長者是具吸引力

在一般的長者角度而言，隨著年紀漸大，可承受的風險會愈低，因此其投資目標為保本和抗通脹。有不少長者都以「息魔」自居，在銀行尋找合適的收息產品為自己提供生活費。如果購買派息的基金或股票，雖然可以派息回報較4厘高，但要承受基金和股票價格下跌的風險，因此今次的銀色債券，既保本也可以保證4厘回報，回報甚至比即期年金還要高，同時政府也提供回購機制，保證長者不會虧本，因此可以預期都是具吸引力。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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記者：陳佳恩

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