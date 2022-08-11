【內房危機】旭輝高開2%　公司向大股東出售炮台山物業項目6成權益　作價6.74億元

▲ 【內房危機】旭輝控股向大股東出售炮台山物業項目6成權益 作價6.74億元

旭輝控股 （00884） 宣布，向董事兼控股股東林中、林偉及林峰旗下投資控股公司出售持有炮台山英皇道101號及111號地段60%權益的子公司，以及子公司結欠旭輝控股合共6.54億元的股東貸款，作價6.74億元。

旭輝今日高開2%，報1.97元。

炮台山英皇道101號 及111號項目原由旭輝控股及宏安地產 （01243） 分別持有6成及4成權益。該項目的總佔地面積約為12,695方呎，原為商業大廈，此前被以18.8億元收購，目前處於拆卸階段。根據獨立估值師估值，該地段截至6月30日的評估市值為20億元。

旭輝控股估計出售，炮台山英皇道地段的權益項將可錄得收益約987.5萬元，而出售事項的所得款項淨額總額6.73億元將用一般營運資金。

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編輯：李哲毅